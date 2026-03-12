Nguyễn Thùy Linh thắng ngược dòng để đi tiếp vào vòng 2 giải cầu lông Thụy Sỹ

Nguyễn Thùy Linh giành được chiến thắng để đi tiếp vòng 2 đơn nữ tại Thụy Sỹ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn ngày 11-3, Nguyễn Thùy Linh ra sân so tài với Yvonne Li (Đức) tại vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026.

Trước cuộc đấu, giới chuyên môn dự báo Thùy Linh sẽ có cơ hội chiến thắng trước đối thủ. Bởi lẽ, tay vợt của Việt Nam đang đứng trong top 25 thế giới còn Yvonne Li ở ngoài top 50 đơn nữ thế giới.

Dù vậy, tay vợt người Đức đã chơi tốt trong ván đầu. Thùy Linh không thể làm chủ được ván đấu và chấp nhận là người bám đuổi tỷ số. Yvonne Li đã thi đấu khéo léo trong từng đường cầu phòng thủ lẫn đập tấn công ghi điểm. Với sự hiệu quả và chính xác của mình, tay vợt người Đức thắng 21/11.

Ván thứ 2, Thùy Linh khởi đầu thận trọng. Tay vợt của Việt Nam hiểu được điều cần điều chỉnh là không để Yvonne Li chơi với nhịp độ nhanh. Với sự điều chỉnh tốt của mình, Thùy Linh khiến đối phương không giữ được thế trận và chấp nhận thua 15/21. Ván thứ 3, Thùy Linh luôn là người dẫn điểm khi thực hiện được nhiều pha đưa cầu về các góc sân làm tay vợt đối thủ khó cản phá. Với sự chính xác ghi điểm tại ván này, Thùy Linh vượt lên thắng 21/17.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt của Việt Nam giành quyền đi tiếp vòng 2 đơn nữ.

Giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 300 và là chương trình thi đấu thứ 2 của Thùy Linh trong chuỗi các giải châu Âu ở thời điểm hiện tại. Cô đã thi đấu tại Anh trước đó nhưng không thành công.

Cùng thời điểm, cầu lông Việt Nam có Nguyễn Hải Đăng tham dự giải Trung Quốc Masters 2026 với cấp độ BWF World Tour Super 100. Tay vợt của Việt Nam là hạt giống số 4. Hải Đăng đã thắng đối thủ chủ nhà Liu Yu Xuan 2-1 (14/21, 21/16, 21/19) trong ngày 11-3 và lọt vào vòng 3 để đọ sức với Park Sang Yong (Hàn Quốc). Trận đấu sẽ diễn ra ngày 12-3. Trong nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang thắng Yi En Hsieh (Đài Bắc Trung Hoa) 2-0 để vào vòng 2. Cô sẽ gặp Tung Ciou-Tong (Đài Bắc Trung Hoa, hạt giống số 1) vào ngày 12-3.

MINH CHIẾN