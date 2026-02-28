Nguyễn Thùy Linh và hành trình thi đấu tại châu Âu năm 2026

Tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam sẽ trở lại thi đấu với cường độ cao trong nhiều giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super của thế giới.

Nguyễn Thùy Linh quyết tâm có năm 2026 đạt nhiều thành tích tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 28-2, Nguyễn Thùy Linh lên đường sang châu Âu để chuẩn bị cho hành trình thi đấu khởi đầu năm 2026 là giải cầu lông toàn Anh 2026 (All England Open 2026). Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 1.000 của thế giới nên Thùy Linh đứng trước cơ hội được đọ sức với những đối thủ hàng đầu quốc tế.

“Tôi đã có sự chuẩn bị tích cực ở đợt tập luyện trong nước thời gian qua. Tôi sẵn sàng để bước vào thi đấu các giải ở châu Âu. Giải đấu tại Anh là sự khởi đầu năm mới 2026, tôi rất hy vọng mình sẽ có một kết quả suôn sẻ”, tay vợt Nguyễn Thùy Linh từng bày tỏ. Xuyên suốt những ngày tập luyện trước khi nghỉ Tết và sau khi trở lại với chuyên môn ở nhà tập Đại học TDTT Bắc Ninh, Thùy Linh luôn giữ sự khẩn trương cho mình. Dễ nhận thấy, tay vợt vẫn đặt lên trên là yếu tố thể lực. Vì vậy, cô rất tích cực chuẩn bị cho mình điều này với những bài tập theo giáo án phù hợp nhất.

Thùy Linh sẽ có nhiệm vụ ASIAD 20 trong năm nay. Tuy nhiên, đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn phải làm nhiều điều để tay vợt có được sự sung sức nhất hướng tới thi đấu ở Nhật Bản trong tháng 9. Thùy Linh đã không đạt được kết quả tốt tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Tay vợt được rút kinh nghiệm đáng kể từ kỳ Đại hội đó. Với ASIAD 20, những gương mặt hàng đầu châu Á chắc chắn góp mặt. Thùy Linh đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng để trở lại top 20 thế giới trong năm nay. “Tôi vẫn giữ cho mình một quyết tâm cao nhất và việc thi đấu nhiều giải quốc tế để tôi tìm kiếm thêm cơ hội tích lũy điểm cho mình”, tay vợt từng trao đổi khi trở lại khai xuân năm mới 2026.

Sau giải đấu tại Anh, cô sẽ tiếp tục di chuyển tới Thụy Sỹ và Pháp để tham dự 2 giải đấu diễn ra tại đây. Các giải đấu này đều ở cấp độ BWF World Tour Super 300.

Thực tế, Thùy Linh là người hiểu rõ nhất cơ hội tranh chấp thành tích chuyên môn trên đấu trường quốc tế của bản thân như thế nào. Tay vợt đã giữ tinh thần ổn định nhất, quyết định không góp mặt giải Đức mở rộng 2026 (nơi cô đã là á quân năm 2024, 2025) để toàn tâm cho các mục tiêu thi đấu cụ thể tại châu Âu vào đầu năm mới.

Tay vợt của Việt Nam vẫn đang đi tìm kiếm thêm các danh hiệu quốc tế cho mình. Ảnh: DP

Phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên đã phân tích: “Nguyễn Thùy Linh vẫn là tay vợt có chuyên môn tốt và đang giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng BWF. Đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn tập trung nhiều nhiệu vụ cho tay vợt trong năm 2026”.

Tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023, Nguyễn Thùy Linh đã lọt vào vòng 3 đơn nữ. Cô chưa thể chạm tay vào tấm huy chương cá nhân trên các đấu trường SEA Games hay ASIAD. Dẫu vậy, Thùy Linh vẫn được sự cổ vũ từ người hâm mộ bởi tay vợt luôn thể hiện tinh thần thi đấu bằng quyết tâm cao nhất mỗi khi ra tranh tài tại các giải quốc tế. Vì thế, tay vợt tin tưởng năm 2026 sẽ có nhiều thành công tới với mình.

Giải cầu lông toàn Anh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3-3 tới 8-3. Nguyễn Thùy Linh được bốc thăm gặp Line Drost Christophersen (Đan Mạch) tại vòng 1 đơn nữ.

Thùy Linh sẽ tham gia giải đấu tại Thụy Sỹ từ ngày 10 tới 15-3. Tiếp đó, tay vợt sang Pháp thi đấu giải từ ngày 17 tới 22-3.

MINH CHIẾN