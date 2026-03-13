Cầu lông

Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở giải cầu lông Thụy Sỹ, tiếp tục dự giải đấu ở Pháp

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh không thể vào tứ kết giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 và cô sẽ tiếp tục hành trình thi đấu tại Pháp.

Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục hành trình thi đấu tại Pháp sau khi sớm rời giải ở Thụy Sỹ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã gặp hạt giống số 3 Tomoka Miyazaki (Nhật Bản) tại giải cầu lông Thụy Sỹ mở rộng 2026 vào khuya ngày 12-3 (theo giờ Việt Nam). Đối thủ của Thùy Linh hiện đang là tay vợt đứng hạng 9 thế giới.

Trước tay vợt có trình độ cao, Thùy Linh vẫn là người chơi chủ động trong những tình huống tấn công khởi đầu. Cô đã thắng Tomoka Miyazaki trong ván thứ nhất. Tuy nhiên tại 2 ván còn lại, Thùy Linh để đối thủ vượt lên giành chiến thắng. Chung cuộc, Thùy Linh thua 1-2 (22/20, 21/11, 21/16). Trận thua khiến Thùy Linh sớm dừng lại tại giải đấu ở Thụy Sỹ.

Sau đây, cô tiếp tục tới Pháp tham dự giải Masters 2026 diễn ra từ ngày 17 tới 22-3. Nguyễn Thùy Linh không là hạt giống tại giải. Tuy vậy, cô gặp trở ngại đầu tiên khi được bốc thăm gặp hạt giống số 3 Lin Hsiang Ti (Đài Bắc Trung Hoa) tại trận khởi đầu đơn nữ. Tay vợt đối thủ của Thùy Linh đang giữ hạng 17 thế giới. Giải Masters 2026 ở Pháp có cấp độ BWF World Tour Super 300.

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu tại châu Âu sau chương trình ở Pháp rồi về nước để tiếp tục chuẩn bị chuyên môn tham dự giải vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 4. Thùy Linh là đại diện duy nhất của đội tuyển cầu lông Việt Nam được trao suất thi đấu nội dung đơn nữ tại giải vô địch châu Á 2026.

MINH CHIẾN

