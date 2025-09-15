Thùy Linh và Vũ Thị Trang được chọn tham dự nội dung đơn nữ tại SEA Games 33

Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự nội dung đơn nữ SEA Games 33-2025 vào tháng 12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà đã trao đổi: “Chúng tôi thảo luận kỹ với bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia để lựa chọn VĐV tốt nhất tham dự SEA Games 33-2025. Với nội dung đơn nữ, 2 tay vợt Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang đang là những người có chuyên môn ổn định, dự kiến được chọn tham dự nội dung đơn nữ tại Đại hội. Rất hy vọng từng VĐV đạt được phong độ tốt nhất vào tháng 12”.

Cách đây 2 năm, đội tuyển cầu lông Việt Nam cũng đăng ký Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang tham dự nội dung đơn nữ tại SEA Games 33-2023 ở Campuchia. Khi đó, 2 tay vợt cùng lọt vào tứ kết nhưng dừng bước đáng tiếc. Tại SEA Games 31, Thùy Linh và Vũ Thị Trang cũng tham dự nội dung đơn nữ.

10 năm trước, Vũ Thị Trang vào bán kết đơn nữ tại kỳ SEA Games 28-2015 ở Singapore và giành HCĐ. Đây là kết quả cao nhất cô có trong nội dung đơn nữ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Lúc này, Vũ Thị Trang vẫn là tay vợt nhiều kinh nghiệm của cầu lông nữ Việt Nam và đủ khả năng đạt thành tích với chuyên môn tốt.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa khép lại giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 với ngôi á quân. Thùy Linh đang đứng trong top 20 thế giới. Tay vợt có mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 33-2025 nên rất tập trung chuẩn bị mọi mặt. Qua các lần thi đấu SEA Games trước đây, Thùy Linh chưa từng đạt huy chương đơn nữ. Kết quả tốt nhất của cô mới là HCĐ đồng đội nữ tại SEA Games 31 ở Việt Nam (tháng 5-2022).

Trong năm nay, Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu đơn nữ tại 2 giải đấu quan trọng là vô địch châu Á và vô địch thế giới. Ở giải vô địch châu Á 2025, cô dừng bước tại vòng 1. Tại giải vô địch thế giới 2025, cô vào vòng 3. Hiện tại, tay vợt nữ số 1 của Việt Nam đang tham dự giải Masters 2025 ở Trung Quốc sau đó sẽ tiếp tục tham gia một số giải quốc tế quan trọng trong tháng 10.

