Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vô địch giải câu lạc bộ quốc gia 2026

Nguyễn Thùy Linh giữ vững phong độ là tay vợt nữ số 1 Việt Nam để lên ngôi vô địch đơn nữ tại giải lần này.

Nguyễn Thùy Linh đã có ngôi vô địch đơn nữ tại giải đấu năm nay diễn ra ở Thái Nguyên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các trận chung kết của giải đã khép lại tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. Trong trận chung kết quyết định nội dung nữ, giới chuyên môn và người hâm mộ đã chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn giữa Vũ Thị Trang (TPHCM) và Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai).

Khởi đầu ván thứ nhất, Vũ Thị Trang (hạt giống số 1) đã chơi tự tin, thực hiện được nhiều pha cầu sát lưới khiến Thùy Linh (hạt giống số 2) gặp khó trong phòng thủ. Tại ván này, Vũ Thị Thắng thắng 21/14. Tuy nhiên trong 2 ván còn lại, Vũ Thị Trang đi xuống về thể lực nên để Thùy Linh lấy lại thế trận. Thùy Linh đã chơi tốt và thắng lần lượt với tỷ số 21/15 và 21/13.

Khép lại trận chung kết nữ, Nguyễn Thùy Linh thắng 2-1 và giành ngôi vô địch đơn nữ ở giải cầu lông câu lạc bộ quốc gia 2026.

Trận chung kết đơn nam tại giải năm nay là cuộc so tài giữa Lê Đức Phát (Quân đội) với Nguyễn Thiên Lộc (TPHCM). Hai tay vợt đã chơi giằng co và Lê Đức Phát giành chiến thắng 2-1 để có ngôi vô địch.

Cùng tại giải, các cặp Nguyễn Văn Hải, Thân Vân Anh (Bắc Ninh) giành HCV nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) giành HCV đôi nam còn Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh (Hưng Yên) vô địch đôi nữ.

Sau giải này, Nguyễn Thùy Linh sẽ chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải Masters 2026 tại Malaysia từ ngày 19 tới 24-5. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới.

MINH CHIẾN

