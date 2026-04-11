Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục tham dự giải đấu BWF 500 sau vô địch châu Á 2026

Hôm nay 11-4, các tay vợt Việt Nam về nước, kết thúc hành trình tham dự giải cầu lông vô địch châu Á 2026 ở Trung Quốc.

Nguyễn Thùy Linh không có kết quả tốt ở giải châu Á 2026 và sẽ tiếp tục chuẩn bị thi đấu quốc tế trong tháng 5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh và đồng đội đã bị loại khỏi giải cầu lông vô địch châu Á 2026. Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, các tay vợt sẽ về nước để tiếp tục tập huấn tại Bắc Ninh. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn là gương mặt chủ lực của đội tuyển cầu lông Việt Nam thời điểm hiện tại. Cô sẽ tập huấn ở Bắc Ninh. Theo chương trình chuyên môn, Thùy Linh sẽ chuẩn bị tham dự giải Masters 2026 ở Malaysia từ ngày 19 tới 24-5. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 500 của cầu lông thế giới.

Trong giải vô địch châu Á 2026 vừa qua, Nguyễn Thùy Linh đã lọt vào vòng 2 nội dung đơn nữ. Tuy nhiên, cô phải dừng bước trước tay vợt số 1 thế giới An Se Young (Hàn Quốc). Lúc này, Thùy Linh đang giữ hạng 26 thế giới.

Trước khi thi đấu giải vô địch châu Á 2026, Nguyễn Thùy Linh đã tham dự các giải tại châu Âu lần lượt ở Anh, Thụy Sỹ và Pháp.

Ở đợt tập luyện sau giải vô địch châu Á 2026, tay vợt Nguyễn Hải Đăng không tập trung đội tuyển quốc gia. Hiện tại, Hải Đăng đang thực hiện các chương trình chuẩn bị chuyên môn cùng cầu lông TPHCM. DO vậy, tay vợt sẽ góp mặt cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam theo một số nhiệm vụ cụ thể qua mỗi giai đoạn tập luyện, thi đấu.

MINH CHIẾN

