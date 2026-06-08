Cầu lông nữ Việt Nam tìm thêm người kế cận Nguyễn Thùy Linh

Giải cầu lông vô địch trẻ quốc gia 2026 đã là dịp quan trọng để người làm chuyên môn tìm kiếm thêm những tay vợt nữ triển vọng có thể tiếp bước đàn chị Nguyễn Thùy Linh ở tương lai.

Cầu lông Việt Nam đang có Thu Huyền (ngoài cùng bên trái) là VĐV trẻ triển vọng có chuyên môn tốt. Ảnh: VBF

Cầu lông Việt Nam tiếp tục đi tìm lời giải cho câu hỏi rằng, tay vợt nữ trẻ nào sẽ đủ sức tiếp bước đàn chị Nguyễn Thùy Linh trong tương lai gần? “Thực tế, hàng năm chúng tôi luôn tìm kiếm những VĐV nữ trẻ từ các giải đấu trong các cấp độ tuổi làm lực lượng chuẩn bị cho những kế hoạch chuyên môn ở tương lai. Các tay vợt nữ như Thùy Linh đã khẳng định được vị trí của mình nhưng cầu lông Việt Nam phải cần nhiều hơn các tay vợt có thể kế cận cho tay vợt này”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên từng trao đổi.

Trên sân đấu ở Ninh Bình của giải vô địch trẻ quốc gia 2026, 18 gương mặt xuất sắc nhất của cầu lông nữ trẻ Việt Nam đã tranh tài nội dung đơn nữ. Trong số này, 4 tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai), Lê Nguyễn Ngọc Nga (TPHCM), Trần Khánh Huyền (Hưng Yên), Hồ Ngọc Trúc Ngân (TPHCM) nhận được sự đánh giá cao về chuyên môn khi đã lọt vào bán kết. Ngôi vô địch đơn nữ của Thu Huyền tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026 tiếp tục khẳng sự vượt trội chuyên môn của tay vợt này trong các giải đấu quốc nội ở cấp độ trẻ.

Thực tế, Nguyễn Thị Thị Thu Huyền sớm bộc lộ tố chất có thể phát triển tốt cùng cầu lông. Năm nay, Thu Huyền bước vào tuổi 15. Dù vậy, gương mặt trẻ đã được tập trung đội tuyển cầu lông Việt Nam trong 2 năm trở lại đây. Bài toán khó nhất của cầu lông Việt Nam là tìm được lực lượng VĐV đông đảo có năng lực tốt để đầu tư phát triển thay vì chỉ hướng vào một vài cá nhân đơn lẻ.

Trước đây, chúng ta đã có không ít trường hợp các tay vợt được kỳ vọng sẽ phát triển tốt nhất sau khi sớm bộc lộ khả năng từ các giải cấp độ trẻ như Vũ Thị Anh Thư hay Lê Ngọc Vân, Bùi Bích Phương… Họ đã trưởng thành và góp mặt trong nhiều giải đấu ở cấp độ vô địch quốc gia. Dù vậy, từng người chưa đạt được sự vượt trội nổi bật khi thi đấu quốc tế.

Quyết định tập trung đầu tư để phát triển chuyên môn đối với cầu lông nữ luôn cần đảm bảo được 2 điều song hành gồm là nguồn lực kinh phí và nguồn lực con người. Giải cầu lông vô địch trẻ quốc gia 2026 vừa qua thu hút 57 tay vợt của 13 đơn vị cả nước đăng ký tham dự các nội dung dành cho nữ. Đây là lực lượng đại diện tiêu biểu nhất của cầu lông nữ trẻ Việt Nam hiện tại. Tuy vậy, từ những gương mặt này, cầu lông Việt Nam chọn lọc được bao nhiêu tay vợt đủ khả năng trong dự báo có thể phát triển chuyên môn đạt thành tích cao trong tương lai còn là dấu hỏi.

Thu Huyền được dự báo sẽ đạt được các kết quả tốt ở tương lai khi đang phát triển chuyên môn ở độ tuổi trẻ thời điểm này. Ảnh: BWF

Hàng năm, cầu lông Việt Nam vẫn tích cực cử lực lượng VĐV trẻ tham dự nhiều giải đấu ở các cấp độ Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Bởi lẽ, thành tích chỉ gia tăng khi VĐV được thi đấu thường xuyên. Năm ngoái, cầu lông nữ Việt Nam đã lần lượt cử Bùi Bích Phương, Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Thị Trúc An, Nguyễn Vũ Ngọc Trân thi đấu giải vô địch châu Á 2025.

Ngay sau giải vô địch trẻ quốc gia 2026, cầu lông Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2026 tại Nhật Bản. Dự kiến 2 gương mặt Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Thị Trúc An sẽ góp mặt trong nội dung đơn nữ của giải.

Các gương mặt nữ triển vọng của cầu lông trẻ Việt Nam. Ảnh: VBF/ZOOMINTON Tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026, đội TPHCM giành HCV nội dung đồng đội hỗn hợp; Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai) giành HCV đơn nữ; Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) vô địch đơn nam; Nghiêm Việt Trung/Vũ Mạnh Hải (Bắc Ninh) vô địch đôi nam; Nguyễn Thị Kim Ngân/Nguyễn Thụy Kim Hằng (TPHCM) vô địch đôi nữ; Phan Tiến Duy/Nguyễn Thị Kim Ngân (TPHCM) vô địch đôi nam nữ.

MINH CHIẾN