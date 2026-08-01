Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào chung kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang có phong độ cao. Ảnh: DP

Tay vợt nữ số 1 của Việt Nam đã thể hiện phong độ cao, tiếp tục giành thêm chiến thắng ở lượt bán kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa.

Trận bán kết giữa Nguyễn Thùy Linh và hạt giống số 3 người Ấn Độ Unnati Hooda đã diễn ra chiều ngày 1-8 theo giờ địa phương.

Đây là trận đấu dễ dàng của Thùy Linh bởi tay vợt của Việt Nam là người chủ động trong các tình huống trên sân. Cô tập trung đưa cầu về các góc xa khiến đối thủ di chuyển mất sức. Với sự bình tĩnh của mình, Thùy Linh vượt lên giành chiến thắng 2-0 (21/15, 21/18).

Thắng lợi giúp Thùy Linh vào chung kết gặp đối thủ Tanvi Sharma (Ấn Độ). Tại giải lần này, Nguyễn Thùy Linh là hạt giống đơn nữ số 6.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay, Nguyễn Thùy Linh góp mặt tại chung kết 1 giải quốc tế mà cô tham dự. Giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới. Trong sự nghiệp, Thùy Linh chưa từng giành ngôi vô địch ở giải đấu tại cấp độ này qua những lần đã tranh tài. Nếu có chiến thắng chung cuộc, Thùy Linh sẽ được tăng bậc trên bảng xếp hạng của BWF trong thời gian tới. Hiện tại, cô có hạng 25 thế giới. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 2-8.

Sau giải tại Đài Bắc Trung Hoa, Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu giải Masters 2026 ở Hàn Quốc cùng Vũ thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh và Nguyễn Hải Đăng.

MINH CHIẾN