5 tay vợt triển vọng cầu lông Việt Nam dự giải vô địch trẻ châu Á 2026

Nguyễn Thị Thu Huyền và các đồng đội đã lên đường tới Nhật Bản bước vào tranh tài giải cầu lông vô địch châu Á 2026.

Các tay vợt cầu lông trẻ Việt Nam sang Nhật Bản tranh tài. Ảnh: VBF

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam đã đăng ký 5 tay vợt tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2026 gồm Phạm Thị Trúc An, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Tất Duy Lợi, Nguyễn Đình Đạt và Lò Triệu Huy.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản và bắt đầu làm quen sân tập trước khi ra tranh tài chính thức từ ngày 1-7 tới 5-7. Năm nay, giải đấu tổ chức nội dung đồng đội và các nội dung cá nhân, đội tuyển cầu lông trẻ Việt Nam chỉ tham dự các nội dung cá nhân.

Giải vô địch trẻ châu Á dành cho VĐV ở nhóm tuổi U19. 5 tay vợt của Việt Nam dự giải lần này là những người có chuyên môn tốt nhất của cầu lông trẻ Việt Nam ở giai đoạn hiện tại. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Huyền được chờ đợi có thể tạo bất ngờ về thành tích.

Ngay khi các tay vợt trẻ Việt Nam có mặt ở Nhật Bản, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chuyên môn các nội dung. Với nội dung đơn nam, Nguyễn Tất Duy Lợi được bốc thăm gặp Arnur Tapishev (Kazakhstan) ở vòng thứ nhất còn Lò Triệu Huy sẽ gặp Wei Jie Tiew (Malaysia), Nguyễn Đình Đạt sẽ thi đấu trước Osuke Miyazaki (Nhật Bản).

Trong nội dung đơn nữ, Nguyễn Thị Thu Huyền sẽ đối đầu trước Cheok Ian Ung (Macau, Trung Quốc) tại vòng 1. Tay vợt Phạm Thị Trúc An sẽ thi đấu với Song Yeon Lee (Hàn Quốc).

Ngoài ra, cầu lông Việt Nam còn thi đấu nội dung đôi nam nữ với cặp Duy Lợi/Thu Huyền, Triệu Huy/Trúc An, đôi nam có Duy Lợi/Đình Đạt và đôi nữ có Trúc An/Thu Huyền.

MINH CHIẾN