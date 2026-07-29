Tay vợt Vũ Thị Trang dừng bước tại giải cầu lông ở Đài Bắc Trung Hoa

Vũ Thị Trang đã tập trung thi đấu tuy nhiên chưa có được chiến thắng cuối cùng tại vòng sơ loại nội dung đơn nữ của giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa 2026.

Vũ Thị Trang đã không vượt qua vòng sơ loại tại giải Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vũ Thị Trang đã dừng bước tại vòng sơ loại nội dung đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Cô đã bước vào thi đấu 2 trận ở vòng sơ loại vào ngày 28-7, theo giờ địa phương.

Trong trận đầu tiên, Vũ Thị Trang thắng 2-1 trước Ella Lin (Mỹ). Trong trận thứ 2, cô lại để đối thủ Wang Pei Yu (Đài Bắc Trung Hoa) thắng 2-1. Vì vậy, Vũ Thị Trang không giành được quyền vào vòng đấu chính đơn nữ.

Cùng tại giải ở Đài Bắc Trungn Hoa, 2 tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đã thi đấu vòng sơ loại nội dung đôi nam nhưng thua vòng sơ loại với kết quả 1-2 trước Weeraphat Phakjarung, Tanupat Viriyangkura (Thái Lan). Đình Hoàng và Đình Mạnh cũng dừng bước.

Như vậy, cầu lông Việt Nam chỉ còn Nguyễn Thùy Linh thi đấu tại giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa 2026. Cô được chọn là hạt giống số 6 đơn nữ và sẽ gặp Pai Yu Po (Đài Bắc Trung Hoa) trong ngày 29-7. Thùy Linh được kỳ vọng sẽ tiến tới trận cuối cùng để tranh ngôi vô địch trong giải này. Trước khi đến Đài Bắc Trung Hoa, Thùy Linh đã thực hiện tập huấn 3 tuần tại Thái Lan để tích lũy chuyên môn và thể lực nhằm có phong độ tốt nhất.

Giải cầu lông quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới, sẽ thi đấu tới hết ngày 2-8.

Khép lại giải ở Đài Bắc Trung Hoa, 4 tay vợt của Việt Nam tiếp tục tham dự giải Masters 2026 ở Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 4-8.

MINH CHIẾN