Cầu lông

Tay vợt Vũ Thị Trang dừng bước tại giải cầu lông ở Đài Bắc Trung Hoa

SGGPO

Vũ Thị Trang đã tập trung thi đấu tuy nhiên chưa có được chiến thắng cuối cùng tại vòng sơ loại nội dung đơn nữ của giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa 2026.

Vũ Thị Trang đã không vượt qua vòng sơ loại tại giải Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Vũ Thị Trang đã không vượt qua vòng sơ loại tại giải Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vũ Thị Trang đã dừng bước tại vòng sơ loại nội dung đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Cô đã bước vào thi đấu 2 trận ở vòng sơ loại vào ngày 28-7, theo giờ địa phương.

Trong trận đầu tiên, Vũ Thị Trang thắng 2-1 trước Ella Lin (Mỹ). Trong trận thứ 2, cô lại để đối thủ Wang Pei Yu (Đài Bắc Trung Hoa) thắng 2-1. Vì vậy, Vũ Thị Trang không giành được quyền vào vòng đấu chính đơn nữ.

Cùng tại giải ở Đài Bắc Trungn Hoa, 2 tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đã thi đấu vòng sơ loại nội dung đôi nam nhưng thua vòng sơ loại với kết quả 1-2 trước Weeraphat Phakjarung, Tanupat Viriyangkura (Thái Lan). Đình Hoàng và Đình Mạnh cũng dừng bước.

Như vậy, cầu lông Việt Nam chỉ còn Nguyễn Thùy Linh thi đấu tại giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa 2026. Cô được chọn là hạt giống số 6 đơn nữ và sẽ gặp Pai Yu Po (Đài Bắc Trung Hoa) trong ngày 29-7. Thùy Linh được kỳ vọng sẽ tiến tới trận cuối cùng để tranh ngôi vô địch trong giải này. Trước khi đến Đài Bắc Trung Hoa, Thùy Linh đã thực hiện tập huấn 3 tuần tại Thái Lan để tích lũy chuyên môn và thể lực nhằm có phong độ tốt nhất.

Giải cầu lông quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới, sẽ thi đấu tới hết ngày 2-8.

Khép lại giải ở Đài Bắc Trung Hoa, 4 tay vợt của Việt Nam tiếp tục tham dự giải Masters 2026 ở Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 4-8.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Vũ Thị Trang Nguyễn Đình Hoàng Trần Đình Mạnh Nguyễn Thùy Linh Đài Bắc Trung Hoa BWF cầu lông Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn