Cầu lông

Nguyễn Tiến Minh là hạt giống số 13 tại Giải Cầu lông Vietnam International Series 2026

SGGPO

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh được lựa chọn là hạt giống ở giải đấu diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đang có mặt tranh tài tại Ninh Bình (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đang có mặt tranh tài tại Ninh Bình (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Giải Cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2026 thu hút đông đảo các gương mặt cầu lông Việt Nam.

Nội dung đơn nam được giới chuyên môn chú ý khi có sự góp mặt của tay vợt kỳ cựu Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Anh được lựa chọn là hạt giống số 13. Tay vợt của thể thao TPHCM và cầu lông Việt Nam sẽ đối đầu Raghavendra Hari (Malaysia) tại vòng đầu tiên đơn nam.

Lần gần nhất Tiến Minh thi đấu quốc tế là hồi tháng 5-2026. Khi đó, gương mặt kỳ cựu này tranh tài tại Giải Masters 2026 ở Trung Quốc nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng.

Cũng tại Giải Vietnam International Series 2026, nội dung đơn nam có các gương mặt khác của chủ nhà sẽ thi đấu gồm Trần Quốc Khánh, Phan Phúc Thịnh, Phạm Tân Tiến, Trần Lê Mạnh An, Trần Hoàng Kha, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Minh Sơn, Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Tất Duy Lợi.

Trong số này, Nguyễn Tất Duy Lợi vừa thi đấu thành công tại giải trẻ quốc tế ở Philippines để giành ngôi vô địch đơn nam. Ở Giải Vietnam International Series 2026 lần này, Duy Lợi được giới chuyên môn Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng.

Giải Vietnam International Series 2026 được tổ chức từ ngày 18-8 đến 23-8. Chủ nhà Việt Nam có các đại diện tham dự đủ 5 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

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MINH CHIẾN

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Nguyễn Tiến Minh cầu lông Vietnam International Series 2026 Nguyễn Tất Duy Lợi cầu lông Việt Nam Trần Quốc Khánh Phan Phúc Thịnh

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