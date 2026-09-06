Satwik-Chirag làm nên lịch sử tại China Masters 2026

Bộ đôi Satwiksairaj Rankireddy và Chirag Shetty đã trở thành những tay vợt Ấn Độ đầu tiên vô địch China Masters sau chiến thắng ngược dòng trước cặp chủ nhà He Jiting/Ren Xiangyu ở chung kết nội dung đôi nam.

Satwik-Chirag ăn mừng chiến thắng. Ảnh: THX

Trong trận chung kết kéo dài 70 phút tại Thâm Quyến, Satwik-Chirag để thua 11-21 ở set đầu trước khi thắng lại 21-13 và 21-17, qua đó giành danh hiệu China Masters đầu tiên trong sự nghiệp.

Đây cũng là danh hiệu thứ 10 của bộ đôi Ấn Độ trên BWF World Tour và là chức vô địch thứ hai của họ trong mùa giải 2026.

Cặp chủ nhà khởi đầu tốt hơn, nhanh chóng dẫn 5-0 và duy trì thế trận áp đảo để thắng set đầu. Tuy nhiên, Satwik-Chirag đã thay đổi cục diện trong set thứ hai. Sau khi bị dẫn 2-0, bộ đôi Ấn Độ dần lấy lại thế trận, vượt lên dẫn 11-7 trước giờ nghỉ rồi thắng 21-13 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set cuối, He/Ren tiếp tục có khởi đầu thuận lợi khi dẫn 4-0 rồi 7-3. Satwik-Chirag kiên trì rút ngắn khoảng cách, gỡ hòa 7-7 và dẫn 11-9 khi đổi sân. Dù cặp Trung Quốc san bằng tỷ số 16-16 rồi 17-17, bộ đôi Ấn Độ đã ghi liền 4 điểm cuối để thắng 21-17.

Chiến thắng này giúp Satwik-Chirag nâng thành tích đối đầu với He/Ren lên 3-0. Quan trọng hơn, họ đã phá được “cái dớp” tại China Masters, nơi bộ đôi từng vào chung kết các năm 2023 và 2025 nhưng đều thất bại.

Danh hiệu cũng mang ý nghĩa lịch sử với cầu lông Ấn Độ khi lần đầu tiên một tay vợt hoặc một cặp VĐV của nước này đăng quang tại China Masters.

Ở các nội dung còn lại, Feng Yanzhe/Huang Dongping giành chức vô địch đôi nam nữ. Các danh hiệu đơn nam, đơn nữ và đôi nữ lần lượt thuộc về Jason Gunawan, An Se-young và cặp Sumire Nakade/Miyu Takahashi.

Đ.Hg.