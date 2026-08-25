Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tuột 4 bậc, xuống hạng 29 thế giới

Liên đoàn cầu lông thế giới BWF công bố bảng xếp hạng mới nhất ngày 25-8. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh bất ngờ tuột 4 bậc và xuống vị trí 29.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã xuống hạng 29 thế giới thời điểm hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thùy Linh vừa trở về Việt Nam sau Giải vô địch thế giới 2026 tại Ấn Độ. Trong giải đấu này, cô phải dừng bước ngay trận đầu tiên của nội dung đơn nữ. Đây là một trong những kết quả khiến Thùy Linh bị trừ điểm và tụt bậc trên xếp hạng BWF.

Vào tháng 9, Thùy Linh sẽ góp mặt tại Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 (Vietnam Open 2026). Nếu thành công trong giải đấu, thứ hạng thế giới của cô sẽ được cải thiện trở lại.

Cũng trên bảng xếp hạng thế giới, tay vợt Vũ Thị Trang tuột 9 bậc, xuống vị trí 87 thế giới. Vũ Thị Trang đã nỗ lực tại Giải vô địch thế giới 2026 vừa qua nhưng không có được kết quả tốt nhất.

Khác với 2 đàn chị Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền tăng bậc trên bảng xếp hạng BWF.

Cô vươn lên hạng 269 thế giới nhờ việc tăng 17 bậc. Thu Huyền vừa thi đấu hiệu quả tại giải trẻ quốc tế tại Philippines. Tuy vậy tại giải International Challenge 2026 ở Bắc Ninh mới đây, Thu Huyền không lọt vào tứ kết đơn nữ.

Đối với nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã xuống hạng 77 thế giới. Tay vợt số 1 của cầu lông nam Việt Nam thi đấu không đạt hiệu quả tại Giải vô địch thế giới 2026 nên bị tuột 2 bậc trên bảng xếp hạng của BWF. Trong khi đó, Lê Đức Phát tuột 10 bậc và xuống hạng 141 thế giới.

MINH CHIẾN