Cầu lông Việt Nam quyết phá “dớp” trắng tay tại ASIAD 20

Môn cầu lông của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã xác định thời điểm bốc thăm cụ thể từng nội dung.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ được bốc thăm chuyên môn vào ngày 24-9 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã đăng ký lực lượng tham dự ASIAD 20 gồm Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh tham dự các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ, không đăng ký nội dung đồng đội.

Môn cầu lông ASIAD 20 được tổ chức 7 bộ huy chương gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Ban huấn luyện Đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, Ban tổ chức môn cầu lông sẽ bốc thăm nội dung đồng đội vào ngày 19-9. Tiếp đó, ngày 24-9 sẽ bốc thăm các nội dung cá nhân.

Hiện tại, các tuyển thủ cầu lông Việt Nam đang tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh sẵn sàng lên đường thi đấu ASIAD 20. Đáng chú ý, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang tập trung chuẩn bị thể lực để có phong độ tốt nhất thi đấu ASIAD 20.

Mục tiêu của Đội tuyển cầu lông Việt Nam là nỗ lực thi đấu đạt kết quả cao nhất. Trong lịch sử, cầu lông Việt Nam chưa từng giành huy chương tại đấu trường ASIAD.

Năm nay, Đội tuyển cầu lông Việt Nam không thuê chuyên gia. HLV Ngô Trung Dũng sẽ chỉ đạo chuyên môn các tay vợt thi đấu tại ASIAD 20 sắp tới.

MINH CHIẾN