Cuộc kiểm tra quan trọng cho Nguyễn Thùy Linh trước thềm ASIAD 20

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) bằng cuộc tranh tài ở Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 – Vietnam Open 2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tập trung dự Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 để sẵn sàng cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Ngô Trung Dũng của Đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết tinh thần của Nguyễn Thùy Linh đang rất tốt để sẵn sàng đạt kết quả tốt nhất tại Vietnam Open 2026 trên sân nhà ở TPHCM.

Hôm nay (8-9), Giải Cầu lông Vietnam Open 2026 khai cuộc. Dự tranh giải năm nay, Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 đơn nữ. Theo sơ đồ thi đấu, nếu lọt tới trận chung kết đơn nữ, cô sẽ thi đấu đủ 5 trận trong giải.

Thùy Linh tiếp tục được đoàn thể thao Việt Nam và Đội tuyển cầu lông Việt Nam chờ đợi sẽ có kết quả tốt tại ASIAD 20.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Thùy Linh có kinh nghiệm thi đấu tại ASIAD qua 2 lần tranh tài ở ASIAD 18 - 2018 và ASIAD 19 tổ chức năm 2023. Cô chưa để lại nhiều kết quả dấu ấn trong những lần trên. Dẫu vậy, Thùy Linh chưa bao giờ hết khát khao giành thành tích tốt nhất mỗi khi được trao cơ hội dự Á vận hội.

Năm nay, cô đã được tham dự Giải Vô địch châu Á 2026 và Giải Vô địch thế giới 2026 để tích lũy chuyên môn, đồng thời đánh giá được trình độ bản thân trước nhiều đối thủ có thể gặp mặt tại ASIAD 20.

Giải Cầu lông Vietnam Open 2026 ở cấp độ BWF World Tour Super 100 của thế giới. Các tay vợt tại giải sẽ có trình độ vừa tầm để Thùy Linh so tài.

Kết quả khả quan tại Vietnam Open 2026 sẽ là động lực để cô chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Môn cầu lông ASIAD 20 chưa bốc thăm các nội dung nên Thùy Linh đồng đội chưa biết đối thủ.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam góp mặt 6 tay vợt dự ASIAD 20 gồm Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly.

Thùy Linh là đại diện duy nhất đăng ký dự nội dung đơn nữ trong giải.

Giải cầu lông Vietnam Open 2026 tranh tài từ ngày 8-9 tới 13-9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM). Tổng giải thưởng là 120.000 USD.

MINH CHIẾN