Nguyễn Thùy Linh thua tay vợt số 4 thế giới, sớm chia tay ASIAD 20

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã kết thúc màn tranh tài của mình tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại ASIAD 20. Ảnh: HẢI AN

Sáng ngày 26-9, Thùy Linh đã vượt qua vòng 2 đơn nữ để có sự tự tin bước vào vòng 3. Tối cùng ngày, tay vợt của Việt Nam gặp hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc). Đây cũng là tay vợt số 4 thế giới thời điểm hiện tại.

Chen Yu Fei là người chơi thoải mái tại ván thứ nhất và áp đảo hoàn toàn Thùy Linh, vượt lên thắng 21/10. Dù vậy, Thùy Linh lấy lại bình tĩnh để chơi mạnh mẽ trong ván thứ 2. Trong các đường cầu tấn công, Thùy Linh đều tìm khoảng trống đưa Chen Yu Fei vào thế phải phòng thủ. Bằng sự bình tĩnh cùng một chút may mắn, Thùy Linh vượt lên thắng 24/22.

Ván thứ 3, Thùy Linh được kỳ vọng tạo nên bất ngờ trước Chen Yu Fei. Tiếc rằng, cô không giữ được ưu thế nên thua 12/21. Thua chung cuộc 1-2, Nguyễn Thùy Linh chính thức rời ASIAD 20. Toàn giải, Thùy Linh chỉ ra sân tranh tài trong 2 trận tại Nhật Bản.

Cùng trong tối thi đấu, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã lọt vào vòng 3 đơn nam để thắng đối thủ Abdurakhimov Odilzhon (Tajikistan) với tỷ số 2-0 (21/6, 21/6).

Đội tuyển cầu lông Việt Nam chỉ đặt mục tiêu phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) và trong lịch sử chưa từng có huy chương môn cầu lông tại ASIAD.

MINH CHIẾN