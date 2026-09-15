Tay vợt Nguyễn Hải Đăng giữ hạng 79 thế giới trước khi tham dự ASIAD 20

Tay vợt nam của Thể thao TPHCM và Đội tuyển cầu lông Việt Nam - Nguyễn Hải Đăng vẫn có mặt trong tốp 80 trên bảng xếp hạng thế giới của BWF, trước giờ tranh tài ở ASIAD 20.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20 sau Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 15-9, Liên đoàn cầu lông thế giới công bố bảng xếp hạng mới nhất. Sự chú ý được hướng về các tuyển thủ quốc gia sắp tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) như Nguyễn Hải Đăng hay Nguyễn Thùy Linh.

Trên bảng xếp hạng, tay vợt Nguyễn Hải Đăng có vị trí 79 đơn nam. Tay vợt người TPHCM vừa lọt vào tứ kết đơn nam Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2026 trên sân nhà. Tuy nhiên, thứ hạng thế giới của Hải Đăng chưa thay đổi so với tuần trước. Hạng 79 thế giới được xem là vị trí cuối cùng trước khi Hải Đăng sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20.

Đối với nữ, tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn ngoài top 30 thế giới và cô tạm đứng hạng 32. Thùy Linh thi đấu không thành công tại Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2026. Theo dự báo, trên bảng xếp hạng tiếp theo, nhiều khả năng cô bị trừ điểm và tụt hạng.

Thùy Linh sẽ tham dự nội dung đơn nữ tại ASIAD 20 trong khi Hải Đăng góp mặt nội dung đơn nam.

Ngoài họ, Đội tuyển cầu lông Việt Nam còn có Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh dự nội dung đôi nam và Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly thi đấu nội dung đôi nữ tại ASIAD 20.

Môn cầu lông ASIAD 20 tổ chức từ ngày 20-9 tới 29-9. Mục tiêu của Hải Đăng và Thùy Linh cùng đồng đội là nỗ lực có kết quả tốt nhất tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

MINH CHIẾN