Chuyên gia Federico Rampazzo huấn luyện 12 cầu thủ bóng chuyền nam cho ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam rút gọn quân số, còn tập huấn 12 tuyển thủ sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lựa chọn những gương mặt tốt nhất đăng ký dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập huấn với danh sách 19 cầu thủ năm nay. Vừa qua, Ban huấn luyện đã rút gọn danh sách còn 15 VĐV chuẩn bị nước rút cho ASIAD 20.

Dù vậy tới lúc này, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ còn tập huấn 12 cầu thủ chính thức sẽ thi đấu ASIAD 20, bao gồm Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Tăng Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Bùi Xuân Tiến.

Đây là đội hình đã được đăng ký cuối cùng cho Ban tổ chức tại Hội nghị khẳng định ASIAD 20 mới đây ở Nhật Bản.

Chuyên gia Federico Rampazzo và 12 tuyển thủ hiện tại được tập huấn ở Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Ban huấn luyện cho biết, tất cả cầu thủ có sức khỏe tốt, không gặp trường hợp chấn thương. Đáng chú ý, chuyên gia Federico Rampazzo còn nhiều thời gian chuẩn bị chuyên môn cho học trò trước khi sang Nhật Bản, do môn bóng chuyền nam (trong nhà) được khởi tranh muộn, từ ngày 27-9.

Dự kiến, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam di chuyển tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào ngày 25-9.

Tại vòng bảng ASIAD 20, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ra sân trận đầu tiên vào ngày 27-9 gặp Ấn Độ, đấu với Qatar ngày 28-9 và Hongkong (Trung Quốc) ngày 29-9.

MINH CHIẾN