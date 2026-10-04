Chủ công tuyển thủ Indonesia Farhan Halim sẽ khoác áo đội Công an TPHCM

Tay đập Farhan Halim sẽ là ngoại binh được đội nam Công an TPHCM tăng cường tham dự vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026.

Chủ công Farhan Halim sẽ sang Việt Nam thi đấu cho đội Công an TPHCM. Ảnh: SAVA

Theo nguồn tin của SGGP, Farhan Halim đã đạt được thỏa thuận để thi đấu cùng đội nam Công an TPHCM. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Farhan Halim là chủ công hàng đầu của Đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia. Tuyển thủ này sở hữu chiều cao 1m93 với khả năng bật đà tấn công là 3m55. Anh được đánh giá sở hữu lối đánh máu lửa và hiệu quả trong đập bóng tấn công ghi điểm.

Năm nay, Farhan Halim cùng Đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia có 3 lần đọ sức với Việt Nam. Gần nhất tại ASIAD 20, Việt Nam thắng Indonesia 3-1.

Đội Công an TPHCM sẽ là chủ nhà vòng 2 nội dung nam được tổ chức từ ngày 28-10 tới 8-11. Tại vòng 1, đội bóng của HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh tăng cường 2 ngoại binh trình độ cao là Martin Licek (CH Séc) và Ali Haghparast (Iran). Tuy nhiên, họ sẽ không kịp trở lại Việt Nam ở vòng 2.

Do đó, Ban huấn luyện đội bóng tìm phương án ngoại binh khác để phù hợp lực lượng chuẩn bị thi đấu. Điều lệ Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 2 ngoại binh. Do vậy không loại trừ khả năng đội nam Công an TPHCM sẽ có thêm 1 ngoại binh nữa.

Đội bóng hiện có các tuyển thủ quốc gia trong đội hình gồm Phạm Quốc Dư, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Bùi Xuân Tiến, Dương Văn Tiên.

Ngoài ra, đội Công an TPHCM còn nhiều gương mặt khác từng được tập huấn quốc gia như Giang Văn Đức, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Thanh Hải, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy.

Tại vòng 1, đội Công an TPHCM giành 5 thắng, 2 thua qua đó tạm đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng.

Sau vòng 1, các cầu thủ Công an TPHCM đã dự 2 giải quốc tế thời gian qua và cùng đạt ngôi á quân gồm Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026, Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026.

Mục tiêu của đội bóng tại vòng 2 là vượt qua vòng bảng, giành suất vào chung kết tranh ngôi vô địch.

MINH CHIẾN