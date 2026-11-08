Thắng nghẹt thở Thể Công Tân Cảng, đội TPHCM lần đầu tiên vào chung kết

Trải qua 5 ván giằng co và chiến thắng đội Thể Công Tân Cảng, đội nam Công an TPHCM xuất sắc giành tấm vé vào chung kết mùa giải năm nay.

Chủ công Dương Văn Tiên và đồng đội đã chơi xuất sắc tại bán kết, giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận bán kết thứ hai giữa đội chủ nhà Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng diễn ra tối muộn 7-11 đã mang đến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, đúng với dự đoán về cuộc đối đầu kéo dài 5 ván.

Thể Công Tân Cảng nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát thế trận trong hai ván đầu nhờ khả năng tấn công sắc bén của ngoại binh Rivan. Bên cạnh đó, Lê Trung Thành, Thạch Quang Phú, Phạm Mạnh Tài và Phạm Thanh Tùng cũng thi đấu hiệu quả, giúp đội bóng áo lính lần lượt giành chiến thắng 25/22 và 25/22.

Bị dẫn trước hai ván, Công an TPHCM điều chỉnh nhân sự khi đưa chuyền hai kỳ cựu Giang Văn Đức vào sân để tổ chức lại lối chơi. Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Nguyễn Thanh Hải cùng ngoại binh Farhan Halim tạo nên bộ khung thi đấu chắc chắn, giúp đội chủ nhà thắng áp đảo 25/14 ở ván thứ ba.

Đà hưng phấn tiếp tục được Công an TPHCM duy trì trong ván thứ tư. Trong khi Rivan bắt đầu xuống sức và gặp nhiều khó khăn trước hàng chắn đối phương, các mũi tấn công chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để thắng 25/19, đưa trận đấu vào ván quyết định.

Ở ván thứ năm, các học trò của HLV Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục chơi chủ động, giành chiến thắng 15/10, hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị dẫn trước 0-2.

HLV Nguyễn Văn Hạnh đã có điều chỉnh phù hợp giúp đội Công an TPHCM chiến thắng chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngược dòng thắng Thể Công Tân Cảng 3-2 ở bán kết, Công an TPHCM lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền quốc gia. Đối thủ của đội bóng ngành Công an là đương kim vô địch Biên Phòng MB. Hai đội sẽ tranh ngôi vô địch vào tối 8-11.

Trong khi đó, Thể Công Tân Cảng sẽ gặp Ninh Bình ở trận tranh hạng ba sau khi bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận bán kết dù đã dẫn trước 2-0.

Cùng ngày 7-11, đội nam TPHCM đã trụ hạng thành công khi thắng Sanest Khánh Hòa 3-1 ở lượt đấu phân hạng. Đội TPHCM tiếp tục gặp Đà Nẵng tại trận tranh hạng 5 còn Sanest Khánh Hòa đối đầu với Hà Nội tranh tấm vé trụ hạng chung cuộc.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)