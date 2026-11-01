Thể Công Tân Cảng lội ngược dòng thắng Công an TPHCM sau 5 ván đấu nghẹt thở

Hai đội Thể Công Tân Cảng và Công an TPHCM đã tạo nên một trận đấu nghẹt thở ở giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia.

Đội Thể Công Tân Cảng ngược dòng kịch tính giành chiến thắng trước đội Công an TPHCM. Ảnh: VFV

Đúng tính chất là trận đấu tâm điểm, các pha bóng đỉnh cao của Thể Công Tân Cảng và Công an TPHCM đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình từ người hâm mộ tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Trong cuộc so tài chiều ngày 1-11, cổ động viên được chứng kiến những pha đập bóng uy lực từ các mũi tấn công của 2 bên, tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Ván thứ nhất, 3 mũi tấn công Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư và ngoại binh Morteza Sharifi tạo nên sức mạnh vượt trội cho Công an TPHCM. Mỗi khi bóng từ chuyền hai Hoài Phương đưa vào tầm phù hợp, 3 gương mặt này thay nhau đập bóng chính xác giành điểm cho đội nhà. Với ưu thế trên, đội Công an TPHCM thắng 25/22.

Tuy vậy, đội hình Thể Công Tân Cảng không mất tinh thần mà tổ chức trở lại trong ván 2 hiệu quả hơn. Ngoại binh Anthony Cherfan cùng chủ công trẻ Thạch Quang Phú là 2 tay đập ghi điểm chủ lực, giúp đội bóng áo lính thắng 25/19 đưa trận đấu về thế cân bằng.

Từ đây, 2 bên diễn ra giằng co điểm số tạo nên những màn đấu hấp dẫn trong các ván tiếp theo.

Đội Công an TPHCM tiếp tục thắng 25/18 tại ván 3, còn Thể Công Tân Cảng thắng 30/32 trong ván 4.

2 đội cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn. Ảnh: CATPHCM

Việc HLV Thái Anh Văn đưa ngoại binh đối chuyền Rivan vào sân trong ván 4 tạo ra bước ngoặt chuyên môn cho Thể Công Tân Cảng. Tuyển thủ người Indonesia chơi thăng hoa, trở thành cảm hứng ghi điểm vào lúc quyết định, mang đến điểm số cần thiết cho Thể Công Tân Cảng.

Tại ván thứ 5, Rivan và đồng đội tập trung thi đấu và chiến thắng sít sao 16/18 qua đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng, thắng 3-1 chung cuộc.

Với chiến thắng trên, đội Thể Công Tân Cảng vẫn đứng vị trí thứ 3 nhưng gần như nắm chắc tấm vé bán kết.

Trong khi đó, dù thua trận, đội Công an TPHCM chưa bị mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và cũng đủ khả năng giành suất vào bán kết.

MINH CHIẾN