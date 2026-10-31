Hai kết quả trái ngược của các đội bóng chuyền TPHCM

Đội Công an TPHCM và TPHCM cùng thi đấu trong ngày 31-10 nhưng giành được 2 kết quả trái ngược nhau.

Cầu thủ Công an TPHCM đã có thêm chiến thắng trước đối thủ Hà Nội. Ảnh: VFV

HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh của đội Công an TPHCM đối đầu với Hà Nội đã tạo điều kiện cho một số gương mặt dự bị ra sân vẫn áp đảo hoàn toàn, nhờ sức mạnh tấn công từ các mũi đánh Nguyễn Văn Quốc Duy, Dương Văn Tiên cùng 2 ngoại binh Farhan Halim, Morteza Sharifi để thắng thuyết phục 3-0 (25/18, 25/17, 27/25).

Thắng lợi trên đảm bảo vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng cho đội Công an TPHCM. Trong 3 trận đã thi đấu của vòng 2, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh đều giành chiến thắng.

Trái ngược với kết quả của đội Công an TPHCM, các tay đập TPHCM không có chiến thắng như kỳ vọng.

HLV Huỳnh Văn Tuấn và học trò có cơ hội giành điểm trước đối thủ Ninh Bình nhưng đội trưởng Phạm Thoại Khương và đồng đội vẫn thiếu một chút may mắn để vượt lên vào thời điểm quyết định.

Hàng chắn của Công an TPHCM đã chơi chắc chắn trong trận so tài. Ảnh: VFV

Cầu thủ TPHCM đã thi đấu ngang ngửa, tranh chấp từng điểm với Ninh Bình trong 3 ván thi đấu. Đáng tiếc, họ tự mắc lỗi trong nhiều tình huống phát bóng và phòng thủ bước 1, giúp Ninh Bình tận dụng để giành điểm quyết định.

Lần lượt chủ công Trần Anh Tú, đối chuyền Đinh Văn Phương và ngoại binh Boy Arnez Arabi chơi sắc nét là 3 mũi tấn công ghi điểm nhiều nhất đưa Ninh Bình thắng 3-0 (25/23, 25/22, 25/21).

Sau 3 trận tại vòng 2, TPHCM chưa giành được chiến thắng. Đội bóng của HLV Huỳnh Văn Tuấn vẫn tạm đứng vị trí thứ 6 và gần như khó hiện thực giành suất bán kết sau vòng bảng của vòng 2.

MINH CHIẾN