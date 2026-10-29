Thắng đội Ninh Bình, Thể Công Tân Cảng giữ chắc vị trí nhóm đầu

Đội Ninh Bình không thể áp đảo các tay đập áo lính Thể Công Tân Cảng dù trong đội hình sở hữu ngoại binh hàng đầu Đông Nam Á là Boy Arnez Arabi.

Đội Thể Công Tân Cảng có 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng 2. Ảnh: VFV

Trận đấu sớm của lượt trận thứ 2 tại vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền nam quốc gia 2026 đã chứng kiến các VĐV Thể Công Tân Cảng và Ninh Bình thi đấu ăn miếng trả miếng giành điểm qua từng ván đấu.

Trong cuộc so tài này, sự chú ý hướng về 2 ngoại binh tuyển thủ Indonesia. Đội Ninh Bình có chủ công hàng đầu Đông Nam Á là Boy Arnez Arabi, trong khi Thể Công Tân Cảng sở hữu đối chuyền Rivan. Đúng sự kỳ vọng của khán giả, họ là 2 mũi nhọn mang về những điểm số quyết định cho đội của mình.

Ván thứ nhất, Thể Công Tân Cảng thể hiện rõ sức mạnh khi Rivan cùng các tay đập áo lính áp đảo hàng chắn Ninh Bình giành chiến thắng dễ dàng 25/17.

Dù thế, những điều chỉnh của HLV trưởng Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) đã lấy lại sự tự tin cho học trò trong ván thứ 2. Ban huấn luyện đội bóng này yêu cầu các mũi đánh khoét sâu vào các vị trí giữa lưới của Thể Công Tân Cảng để ghi điểm. Với sự điều chỉnh hợp lý cùng sự sắc bén từ chủ công Boy Arnez Arabi, Ninh Bình thắng 25/23 trong ván hai.

Ngoại binh Boy Arnez Arabi của đội Ninh Bình đã chơi sắc bén trong trận đấu. Ảnh: VFV

Đáng tiếc, đội bóng cố đô Hoa Lư không giữ được tinh thần cao nhất trong 2 ván còn lại. Dù Boy Arnez Arabi cùng Trần Anh Tú nỗ lực đập bóng tấn công nhưng họ vấp phải hàng chắn bọc lót kín kẽ của Thể Công Tân Cảng. Trong 2 ván còn lại, đội Thể Công Tân Cảng vượt lên thắng 25/21 và 25/16.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho Thể Công Tân Cảng, đồng thời các học trò của HLV trưởng Thái Anh Văn tiếp tục đảm bảo vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng lúc này.

Với trận thua đầu tiên tại vòng 2, đội Ninh Bình vẫn tạm giữ hạng 4. Tuy nhiên, họ vẫn phải cần thêm nhiều chiến thắng mới nắm chắc cơ hội có suất bán kết.

MINH CHIẾN