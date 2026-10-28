Môn bóng chuyền sẽ kiểm tra giới tính nữ nếu có yêu cầu

Các đội dự môn bóng chuyền nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ phải xác minh tư cách cầu thủ theo quy định được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành về kiểm tra giới tính.

Cầu thủ nữ tham dự môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ phải kiểm tra giới tính nếu có yêu cầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vừa ban hành Thông báo cụ thể việc các đơn vị đăng ký môn bóng chuyền sẽ phải kiểm tra giới tính cầu thủ nội dung nữ.

Việc kiểm tra giới tính cầu thủ nữ sẽ căn cứ theo Thông báo được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành hàng 10-3-2026 đối với nội dung xác định tư cách cầu thủ.

Trong tháng 3, Liên đoàn đã thông báo từ năm 2026 việc xác định tư cách cầu thủ bằng việc kiểm tra nhiễm sắc thể để xác định giới tính đối với cầu thủ nữ ở tất cả các giải bóng chuyền trong hệ thống thi đấu quốc gia (nếu thấy cần thiết, phù hợp) sẽ tiến hành.

Nội dung đưa ra: “Khi Ban tổ chức giải đấu thấy cần thiết, phù hợp để xác định giới tính VĐV sẽ xin ý kiến phê duyệt của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

Nếu có sự đề xuất kiểm tra từ Trưởng đoàn của các đội tham gia giải, được sự đồng ý của Ban tổ chức và ý kiến phê duyệt của VFV thì đội đề xuất phải đặt cọc 10 triệu đồng cho Ban tổ chức. Khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả nếu kết quả xét nghiệm chứng minh cầu thủ đó không phải là nữ về mặt di truyền.

Sau khi có phê duyệt của VFV, Trưởng Ban giám sát sẽ thông báo cho Trưởng đoàn của cầu thủ đó, thông báo cho Ban tổ chức giải yêu cầu thực hiện xét nghiệm di truyền mức tiêu chuẩn bằng phương pháp PCR gen SRY nhằm xác minh giới tính.

Xét nghiệm được thực hiện tại cơ sở hoặc tổ chức y tế tiêu chuẩn được chỉ định và phê duyệt ở gần khu vực thi đấu, hoặc địa điểm bên thứ ba đảm bảo riêng tư. Tất cả các mẫu xét nghiệm, giấy tờ liên quan sẽ được VFV lưu giữ để quản lý hồ sơ và bảo mật thông tin”.

Các đội bóng, cầu thủ được yêu cầu phải hợp tác hoàn toàn quá trình kiểm tra. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm, cầu thủ vẫn được thi đấu như một thành viên trong đội.

Thời gian trả kết quả của xét nghiệm sẽ theo quy trình của phòng thí nghiệm. Nếu xét nghiệm nhiễm sắc thể chứng minh rằng cầu thủ đó không có nhiễm sắc thể Y, sự việc sẽ được chấm dứt.

Nếu có nhiễm sắc thể Y, kết quả sẽ được gửi đến Trưởng ban Giám sát và VFV. Trưởng ban Giám sát sẽ thông báo kết quả cho cầu thủ, đội bóng và quyết định việc thi đấu của đội.

Trước đó, Điều lệ môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội đã ban hành nhưng không có nội dung kiểm tra giới tính trong danh mục quy định.

Bằng sự bổ sung này của Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật, các đội bóng đã nắm bắt thông tin cụ thể để đảm bảo đăng ký cầu thủ tham dự.

Môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức từ ngày 27-11 tới 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Nội dung nữ có 8 đội đăng ký tham gia. Đội nam Quân đội và nữ Quân đội đang là đương kim vô địch Đại hội thể thao toàn quốc.

MINH CHIẾN