Đoàn Hà Nội phấn đấu đứng nhóm đầu tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Trong lễ xuất quân được tổ chức trang trọng, Đoàn thể thao Hà Nội nhận nhiệm vụ đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đoàn thể thao Hà Nội tự tin lên đường tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 27-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Hà Nội lên đường tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Có mặt tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận những nỗ lực tập luyện, tập huấn chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ các cán bộ, HLV, VĐV thể thao thủ đô. Bà Vũ Thu Hà yêu cầu toàn đoàn giữ sự đoàn kết, phát huy hết khả năng chuyên môn để nỗ lực đứng trong nhóm đầu về thành tích chung cuộc.

Tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, thể thao Hà Nội góp mặt 1.286 thành viên. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài là Trưởng đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội năm nay.

Toàn đoàn sẽ tham gia 44/48 môn thể thao chính thức tại kỳ Đại hội năm nay. Trong đó, nhiều gương mặt nổi bật của Thể thao Hà Nội được đăng ký thi đấu như Lộc Thị Đào (bắn cung), Bùi Thúy Thu Thủy, Ngô Hữu Vương, (bắn súng), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Dũng (bi sắt), Đỗ Thế Kiên, Lương Đức Thiện, Phạm Phương Nam (billiards & snooker), Hà Thị Hạnh (bóng ném), Nguyễn Trần Duy Nhất, Lê Chúc An, Nguyễn Tuấn Anh (golf), Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Ngô Ngọc Linh Chi, Lưu Diễm Quỳnh (boxing), Đỗ Tuấn Đức, Phạm Hồng Nam, Bùi Bích Phương, Lê Thu Huyền (cầu lông), Lê Tuấn Minh Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Võ Thị Kim Phụng (cờ vua), Lại Gia Thành, Dương Tuấn Kiệt (cử tạ), Khuất Phương Anh, Nguyễn Thị Hường, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh (điền kinh), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (đua thuyền), Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng (jujitsu), Chu Văn Đức, Bùi Ngọc Nhi, Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Thu Uyên (karate), Triệu Thị Phương Thúy (kickboxing), Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm), Đinh Phương Thành (TDDC), Cao Văn Dũng, Đỗ Ngọc Vinh (bơi), Dương Thúy Vi, Đặng Trần Phương Nhi (wushu), Quàng Văn Cường (xe đạp)…

Đại diện các đội thể thao có mặt tại Lễ xuất quân ngày 27-10. Ảnh: MINH CHIẾN

Kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đoàn thể thao Hà Nội giành 175 HCV, 143 HCB, 157 HCĐ để dẫn đầu toàn đoàn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo đoàn thể thao Hà Nội, nhiều đơn vị trong cả nước có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nên sự cạnh tranh huy chương sẽ rất quyết liệt.

Cũng tại Lễ xuất quân, lãnh đạo Thể thao Hà Nội cho biết sẽ xây dựng nguồn xã hội hóa để làm quỹ thưởng “nóng” cho các VĐV đạt kết quả cao nhất.

MINH CHIẾN