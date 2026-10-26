Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026: Khí thế mới trước ngày khai hội

Sau hai thập kỷ, TPHCM một lần nữa đứng trước dấu mốc đặc biệt: đảm nhận vai trò đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026. Đây còn là dịp để thành phố kể câu chuyện về một đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Hoàn thiện từng mắt xích

Trao đổi với PV Báo SGGP, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết: “Đại hội là nhiệm vụ quan trọng của ngành thể thao thành phố. Chúng tôi tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị lực lượng, đồng thời xây dựng các phương án vận hành để bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Từ những công trình, cơ sở vật chất dần được hoàn thiện, đến các phương án tổ chức, hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng... Từng hạng mục, mắt xích công việc đều đang được triển khai với tinh thần khẩn trương nhưng thận trọng.

Điểm đặc biệt là TPHCM ưu tiên nâng cấp, cải tạo các công trình hiện hữu thay vì đầu tư xây mới dàn trải. Cách làm này vừa tiết kiệm nguồn lực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa bảo đảm các công trình tiếp tục phục vụ nhu cầu luyện tập, thi đấu và sinh hoạt thể thao của người dân sau đại hội.

CLB bơi lặn Phú Thọ, nơi diễn ra giải bơi, lặn vô địch quốc gia 2026 vào tháng 10 vừa qua. Ảnh: HCMC Swimming

Tại phường Đông Hòa, không khí thi đấu đã sôi động với môn Muay, môn thi đầu tiên của đại hội tại TPHCM, diễn ra từ ngày 20 đến 30-10, quy tụ gần 200 vận động viên (VĐV) cả nước. Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, sức chứa hơn 1.000 khán giả, đã hoàn thiện hệ thống điều hòa, cách âm, võ đài, thảm thi đấu và trang thiết bị chuyên môn.

Qua kiểm tra thực tế, bà Từ Thị Lê Na, phụ trách môn Muay (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), đánh giá cao sự chủ động của đơn vị đăng cai. Các điều kiện về sân bãi, hệ thống điện, phòng chức năng và trang thiết bị đều đáp ứng yêu cầu tổ chức giải đấu chất lượng cao.

Trong khi đó, CLB Bơi lặn Phú Thọ (phường Phú Thọ), địa điểm tổ chức các nội dung bơi, đã bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm sau 18 tháng cải tạo. Giải Bơi, lặn vô địch quốc gia 2026 diễn ra đầu tháng 10 tại đây được xem là cuộc “tổng duyệt” trước đại hội.

Theo ông Lương Tích Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, công trình đã hoàn thành hơn 90%. Việc tổ chức giải tiền đại hội giúp đánh giá chất lượng cơ sở vật chất, kịp thời điều chỉnh những chi tiết cần thiết.

Đến nay, trung tâm đã thay mới 300 ghế ngồi, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn Olympic, cải tạo hệ thống xử lý nước, hồ bơi cùng nhiều hạng mục kỹ thuật, hướng đến môi trường thi đấu hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu.

Cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố

Không chỉ là sự kiện thể thao lớn, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 còn là cơ hội quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến bạn bè cả nước.

Để nâng cao hiệu quả điều hành, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Hệ thống phần mềm quản lý đại hội đã hoàn thiện, sẵn sàng vận hành. Đặc biệt, sổ tay điện tử tích hợp lịch thi đấu, địa điểm, bản đồ chỉ dẫn, điều lệ từng môn, bảng tổng sắp huy chương và các thông tin cần thiết, giúp VĐV, HLV, trọng tài, phóng viên và người hâm mộ thuận tiện tra cứu.

Điểm nhấn được mong đợi là lễ khai mạc, dự kiến diễn ra vào tối 21-11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh). Thay vì tổ chức trong sân vận động truyền thống, TPHCM lựa chọn không gian mở ven sông, kết hợp cảnh quan đô thị với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại. Chương trình dự kiến quy tụ hàng ngàn nghệ sĩ, VĐV và lực lượng biểu diễn, tạo nên ngày hội thể thao, văn hóa đặc sắc.

Đặc biệt, nghi thức rước và thắp đuốc sẽ đưa ngọn lửa đại hội từ khu vực Bến Nhà Rồng xuôi theo sông Sài Gòn đến địa điểm khai mạc. Hành trình không chỉ tôn vinh tinh thần thể thao mà còn gợi nhắc chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc TPHCM.

NGUYỄN ANH