Xạ thủ Trần Quốc Cường bất ngờ trở lại thi đấu ở tuổi 52

HLV, xạ thủ Trần Quốc Cường gây bất ngờ cho giới chuyên môn và người hâm mộ khi trở lại thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

HLV Trần Quốc Cường (giữa, hàng trước) sẽ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sau khi trở về từ Giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Đội bắn súng của đoàn thể thao Hải Phòng quyết định đăng ký HLV, xạ thủ Trần Quốc Cường trở lại thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trao đổi cùng SGGP, vị HLV 52 tuổi này cho biết: “Tôi đã được xây dựng kế hoạch tham dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Mục tiêu được đặt ra là nỗ lực có kết quả tốt nhất. Hiện tại, nhiều VĐV trẻ có trình độ rất cao nên bản thân tôi sẽ phải rất tập trung để có kết quả tốt cho đội Hải Phòng”.

HLV Trần Quốc Cường hiện đảm trách vai trò HLV trưởng tại đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tuy nhiên trước nhiệm vụ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, ông vẫn sẵn sàng trở lại trường bắn tập luyện chuẩn bị bước vào cuộc chinh phục huy chương tại TPHCM sắp tới.

Bước vào tuổi 52, HLV, xạ thủ Trần Quốc Cường sẽ là 1 trong những gương mặt lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nhất được đăng ký dự tranh môn bắn súng ở Đại hội năm nay. Môn bắn súng không giới hạn tuổi đời VĐV đăng ký tranh tài. Do vậy, HLV, xạ thủ Trần Quốc Cường được tham gia thi đấu hợp lệ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tham gia tập trung công tác huấn luyện những năm gần đây ở đội tuyển bắn súng Việt Nam, HLV Trần Quốc Cường trực tiếp xây dựng giáo án, chỉ dẫn chuyên môn cho các xạ thủ. Nhưng bây giờ, ông sẽ trở lại bục bắn đối đầu trước các học trò của mình tại những nội dung súng ngắn sở trường quen thuộc.

4 năm trước, xạ thủ Trần Quốc Cường dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 ở tuổi 48. Bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và kỹ năng thi đấu, ông Trần Quốc Cường giành được tấm HCV nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam. Đây là HCV duy nhất của đội Hải Dương (cũ) trong kỳ Đại hội trên.

HLV, xạ thủ Trần Quốc Cường vẫn có những thế mạnh và kinh nghiệm chuyên môn của mình. Ảnh: TÚ TÚ

Sau 4 năm, mục tiêu của ông Trần Quốc Cường là hướng tới tìm cơ hội giành HCV cho đội bắn súng Hải Phòng. Ông sẽ cùng xạ thủ nam số 1 Việt Nam là Phạm Quang Huy sát cánh tranh tài tại TPHCM lần này. Do đó, đội bắn súng Hải Phòng được đánh giá có triển vọng tranh chấp huy chương cao tại một số nhóm nội dung đồng đội đối với súng ngắn. Nếu không có gì thay đổi, 1 gương mặt kỳ cựu khác là HLV, xạ thủ Nguyễn Tuấn Hải cũng sẽ thi đấu trong màu áo đội Hải Phòng tại Đại hội năm nay.

HLV Trần Quốc Cường vừa về nước từ Giải vô địch thế giới 2026 tại Doha (Qatar). Theo ghi nhận, vị HLV này đang tích cực tập luyện các bài bắn giúp lấy lại cảm giác thi đấu để có kết quả tốt nhất.

Xạ thủ Trần Quốc Cường là 1 trong 2 gương mặt từng dự Olympic Rio de Janeiro (Brazil) của đội tuyển bắn súng Việt Nam bằng suất chính thức. SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam là lần cuối xạ thủ Trần Quốc Cường khoác áo đội tuyển bắn súng Việt Nam với tư cách VĐV và đạt 1 HCV cá nhân 50m súng ngắn, 1 HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi và 1 HCB cá nhân 10m súng ngắn hơi nam. Từ sau giải trên, ông chuyển sang công tác huấn luyện.

MINH CHIẾN