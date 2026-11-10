Thu Vinh và đồng đội xuất sắc giành HCĐ giải bắn súng thế giới

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xuất sắc giành tấm HCĐ đầu tiên tại Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 đang tổ chức ở Qatar.

3 xạ thủ của nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Thông tin được Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ chiều ngày 10-11 cho biết 3 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung giành hạng 3 đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ.

Tại vòng loại cá nhân, Trịnh Thu Vinh đứng hạng 7 với kết quả 585 điểm, trong khi Nguyễn Thùy Dung hạng 16 (583 điểm) và Nguyễn Thùy Trang đạt hạng 29 (577 điểm).

Tính kết quả đồng đội, 3 xạ thủ của Việt Nam đã đạt tổng 1.745 điểm để giành HCĐ. HCV thuộc về tuyển Ấn Độ (1.761 điểm), còn đội Hàn Quốc giành HCB (1.748 điểm).

Tấm HCĐ đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao nữ là sự khích lệ của toàn đội. Ngoài ra, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành quyền dự chung kết cá nhân. Cô sẽ thi đấu chung kết cùng các xạ thủ của Đức, Hungary, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc trong tối 10-11 (theo giờ Việt Nam).

Tại giải lần này, nhà vô địch 25m súng ngắn thể thao nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) là Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) đứng hạng 12 vòng loại, không có suất vào chung kết. Tuy nhiên á quân ASIAD 20 là Singh Esha (Ấn Độ) giành quyền vào chung kết tại giải.

Giải vô địch thế giới 2026 được Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF công nhận thành tích để trao suất Olympic 2028. Có 12 nội dung thuộc chương trình Olympic 2028 tổ chức thi đấu. Ban tổ chức sẽ trao suất chính thức cho 3 kết quả tốt nhất tại mỗi nội dung. Đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt 14 xạ thủ thi đấu các nội dung súng ngắn, súng trường.

MINH CHIẾN