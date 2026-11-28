Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ quy định đối với Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, bà Lê Thị Hoàng Yến.

Bà Lê Thị Hoàng Yến (phải) nhận Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương. Ảnh: TRẦN HUẤN

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã trao quyết định nghỉ hưu cho bà Lê Thị Hoàng Yến, đồng thời ghi nhận những đóng góp của bà đối với sự phát triển của ngành thể thao.

Trải qua 33 năm 4 tháng công tác, bà Lê Thị Hoàng Yến luôn gắn bó với ngành, từ Ủy ban TDTT, Tổng cục TDTT đến Cục TDTT Việt Nam. Trên các cương vị công tác, bà đảm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là truyền thông, quan hệ quốc tế và các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong thể thao.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoàng Yến xúc động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và các đồng nghiệp đã quan tâm, đồng hành cùng bà trong suốt quá trình công tác.

Sau khi bà Lê Thị Hoàng Yến nghỉ hưu theo chế độ, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam còn Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt và hai Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Trọng Hổ.

MINH CHIẾN