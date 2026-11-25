Môn đấu kiếm của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang tranh tài quyết liệt, trong đó chủ nhà TPHCM đã giành được ngôi vô địch thứ 2 trong ngày thi đấu 25-11.

Các kiếm thủ tranh tài nội dung kiếm liễu cá nhân nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong ngày tranh tài tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), kiếm thủ của các đơn vị thi đấu nội dung kiếm liễu cá nhân nam. 30 kiếm thủ xuất sắc nhất cả nước góp mặt thi đấu tranh tấm huy chương quan trọng nhất của nội dung. Trong đó, Hoàng Ngọc Hiếu (TPHCM) và Nguyễn Minh Quang (Hà Nội) đã gặp nhau tại chung kết. Bằng sự tập trung cao nhất, Hoàng Ngọc Hiếu giành chiến thắng, lên ngôi vô địch tại Đại hội năm nay.

Chiến thắng của Ngọc Hiếu giúp đội chủ nhà TPHCM vỡ òa cảm xúc khi đã giành được 2 ngôi vô địch trong 2 ngày thi đấu liên tiếp tại Đại hội. Trước đó, đội TPHCM đã có HCV nội dung kiếm ba cạnh nữ.

Trên bảng xếp hạng, đội TPHCM đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương đấu kiếm.

Ngày thi đấu tiếp theo 26-11, các kiếm thủ sẽ bước vào tranh tài nội dung kiếm chém cá nhân nam. Đây là nội dung được giới chuyên môn tập trung theo dõi khi có nhiều gương mặt hàng đầu tham gia như Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Văn Quyết…

Tại Đại hội năm nay, môn đấu kiếm có 142 kiếm thủ của 7 đơn vị cả nước tham gia tranh tài. Toàn giải có 12 bộ huy chương được tổ chức thi đấu dù Điều lệ quy định gồm 15 nội dung chính thức. 3 nội dung không thể tổ chức do không đủ VĐV và đơn vị đăng ký gồm kiếm ba cạnh cá nhân, đồng đội nam và kiếm chém nữ.

MINH CHIẾN