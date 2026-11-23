Nguyễn Hoa Watson chỉ góp mặt 1 nội dung môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là 50m ếch.

VĐV Nguyễn Hoa Watson không góp mặt cự ly 100m ếch và 200m ếch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày tranh tài 23-11, môn bơi đã tiếp tục thi đấu vòng loại 100m ếch nam tại Câu lạc bộ bơi Phú Thọ (TPHCM). Dù có tên trong danh sách sơ bộ ban đầu thi đấu vòng loại nhưng thực tế Nguyễn Hoa Watson (An Giang) không góp mặt cự ly 100m ếch nam. Anh cũng không có tên ở danh sách dự kiến thi đấu vòng loại 200 ếch nam.

Trước đó tại tối ngày 22-11, VĐV này đã giành HCV cự ly 50m ếch nam với kết quả 27”09, đồng thời lập kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội mới trong nội dung. Nguyễn Hoa Watson cho biết bản thân chỉ tham gia duy nhất nội dung 50m ếch nam tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Đây là lần đầu tiên, VĐV Việt kiều Mỹ này tham gia Đại hội.

Khép lại vòng loại 100m ếch nam, 8 VĐV lọt vào chung kết lần lượt là Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long), Võ Văn Tiến (Đồng Tháp), Bùi Sỹ Nhất (TPHCM), Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng), Lê Thành Được (Quân đội), Lê Trọng Phúc (An Giang) và Lê Xuân An (Hà Nội).

Kỷ lục Quốc gia của nội dung đang là 1’00”85 và kỷ lục Đại hội đang là 1’01”76 do kình ngư Phạm Thanh Bảo nắm giữ.

Việc Nguyễn Hoa Watson không thi đấu cự ly 100m ếch và 200m ếch sẽ giúp Phạm Thanh Bảo có những cơ hội tranh chấp vị trí số 1 chung cuộc.

Tối ngày 22-11, Phạm Thanh Bảo đã thi đấu với nỗ lực tốt nhất để đạt thông số 27”50 ở chung kết 50m ếch nam và có HCB. Dù không vô địch nhưng thành tích của Thanh Bảo được các HLV đánh giá rất cao.

MINH CHIẾN