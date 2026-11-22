Các vận động viên xuất phát

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Hải (TPHCM) tổ chức giải chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, dự lễ khai mạc và phất cờ xuất phát.

Giải có 3 khối thi đấu. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thi đấu ở khối thứ nhất. Hai khối còn lại dành cho học sinh THCS và vận động viên đến từ các ấp trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải Nguyễn Minh Tâm trao thưởng cho các vận động viên

Giải là dịp để người dân các ấp, học sinh, cán bộ và chiến sĩ trên địa bàn gặp gỡ, cùng rèn luyện thể lực. Qua giải chạy, địa phương khuyến khích người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

Kết thúc các nội dung thi đấu, ban tổ chức trao 18 giải cá nhân.

NGUYỄN NAM