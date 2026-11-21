Tối 21-11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 với chủ đề “Khát vọng Vinh quang” đã diễn ra long trọng, mở màn cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương, có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL...

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X- năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn thể thao. Các đoàn sẽ tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu.

Lễ khai mạc được dàn dựng công phu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc năm nay là việc tổ chức trong không gian mở bên sông Sài Gòn thay vì sân vận động truyền thống.

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức thể hiện dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảnh quan sông nước và những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TPHCM.

Đây cũng là dịp để thành phố giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc, với tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, khán giả được thưởng thức các màn trình diễn như jetski, flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn...

Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn hiện đại, công nghệ âm thanh, ánh sáng và các hoạt động thể thao đã tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn trên không gian sông nước Sài Gòn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Đại hội lần này diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Bước vào tranh tài ở 48 môn thi đấu, tôi mong các bạn hãy thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất để bứt phá giới hạn của chính mình, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Khỏe để xây dựng đất nước. Mạnh để vươn ra thế giới. Đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao. Với niềm tin và khí thế đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026".

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu: "20 năm sau Đại hội lần thứ V năm 2006, TPHCM một lần nữa vinh dự là địa phương đăng cai chính ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Cuộc hội ngộ hôm nay càng thêm ý nghĩa khi thành phố đã trải qua một chặng đường phát triển mạnh mẽ, với nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội. Được đón tiếp đại hội là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của TPHCM.

Chúng tôi mong rằng, bên cạnh những cuộc tranh tài sôi nổi, các đoàn thể thao và quý vị khách quý sẽ có dịp cảm nhận một TPHCM hiện đại mà gần gũi, giàu khát vọng nhưng luôn chân thành, hiếu khách".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sau màn diễu hành của 37 đoàn tham dự (gồm 34 đoàn tỉnh, thành; 2 đoàn ngành Công an, Quân đội; Tổ trọng tài), nghi thức rước đuốc đại hội trên sông Sài Gòn đã để lại nhiều cảm xúc. Ngọn lửa truyền thống của đại hội được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, đi qua những địa danh giàu giá trị lịch sử và biểu tượng phát triển của thành phố như: Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son, trước khi tiến về khu vực sân khấu chính.

Đoàn thể thao TPHCM tham gia diễu hành. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngọn lửa Đại hội bừng sáng không chỉ đánh dấu thời khắc khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất nước mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng và ý chí chinh phục đỉnh cao của thể thao Việt Nam. Từ đây, các HLV và VĐV sẽ bước vào những cuộc tranh tài đầy quyết tâm, cống hiến cho người hâm mộ những thành tích xuất sắc và những dấu ấn đáng nhớ.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

NGUYỄN ANH - HOÀNG TRIỀU