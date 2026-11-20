Môn bơi với 41 bộ huy chương tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chuẩn bị khởi tranh.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẵn sàng thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

133 VĐV của 16 đơn vị đua tài

Đại diện Ban tổ chức môn bơi của Đại hội cho biết toàn giải thu hút 16 đơn vị với 133 VĐV đăng ký thi đấu. Danh sách thi đấu chính thức được hoàn tất tại cuộc họp kỹ thuật ngày 20-11 tại TPHCM.

Theo quy định, môn bơi có 41 nội dung chính thức tranh tài. Tuy nhiên, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 VĐV ở mỗi nội dung cá nhân và 1 đội ở mỗi nội dung tiếp sức. Do vậy từng đoàn phải lựa chọn lực lượng VĐV phù hợp đăng ký nội dung thi đấu nhằm đảm bảo chắc chắn khả năng tranh huy chương. Vì thế số lượng VĐV tại kỳ Đại hội lần này không được đông đảo.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, các đơn vị Quân đội (10 HCV), TPHCM (8 HCV) và Đà Nẵng (4 HCV) dẫn đầu thành tích chung cuộc. Sau 4 năm, từng đội trên vẫn giữ lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội năm nay. Vì vậy, cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu được dự báo vẫn sẽ là màn so tài chủ yếu giữa ba đơn vị giàu truyền thống này.

Để chuẩn bị cho Đại hội, một số đội bơi lựa chọn Trung Quốc là nơi tập huấn. Bên cạnh đó, những kình ngư được đánh giá cao cũng đã phần nào khẳng định năng lực qua Giải vô địch quốc gia 2025. Dù vậy, đường đua xanh tại Đại hội vẫn được chờ đợi sẽ xuất hiện những nhân tố bất ngờ.

Đủ anh tài thi đấu

Chuyên gia bơi ếch Phạm Thanh Bảo sẽ gặp những đối thủ mạnh lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển bơi TP.HCM tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ vị trí Nhất toàn đoàn bằng việc triệu tập lực lượng gồm nhiều gương mặt hàng đầu như Nguyễn Diệp Phương Trâm, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Khả Nhi, Trần Duy Khôi, Lương Jeremie Loic Nino, Trịnh Trường Vinh, Bùi Sỹ Nhất, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên…

Đối trọng với đội chủ nhà gồm nhiều kình ngư hàng đầu Việt Nam như Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy, Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội), Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long), Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị), Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) hay Phạm Thị Vân (Thanh Hóa).

Sự trở lại của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trong màu áo Quân đội chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tại các ngày tranh tài môn bơi. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh huy chương của cựu tuyển thủ quốc gia vẫn là dấu hỏi khi cô đã bước sang tuổi 30 và không còn thường xuyên thi đấu.

Cùng tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, kình ngư Việt kiều Nguyễn Hoa Watson chính thức khoác áo đội An Giang. Với sở trường là các cự ly của bơi ếch, Nguyễn Hoa Watson có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp những tấm HCV với tuyển thủ Phạm Thanh Bảo.

Môn bơi sẽ thi đấu chính thức trong 6 ngày, bắt đầu từ 22-11 câu lạc bộ bơi Phú Thọ (TPHCM). Các VĐV sẽ thi đấu vòng loại buổi sáng, sau đó bơi chung kết tranh huy chương tối cùng ngày. Tại Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra năm 2022, môn bơi ghi nhận 4 kỷ lục Quốc gia, 17 kỷ lục Đại hội đã bị phá.

MINH CHIẾN