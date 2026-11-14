513 anh tài tranh huy chương điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc

Môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ những VĐV tốt nhất cả nước thi đấu và dự báo nhiều cuộc cạnh tranh huy chương sẽ hấp dẫn.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh sẽ góp mặt nhiều nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đủ mặt những ngôi sao hàng đầu

Theo đăng ký, môn điền kinh năm nay thu hút 513 VĐV tới từ 34 đơn vị cả nước góp mặt.

Chương trình thi đấu điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã diễn ra nội dung marathon nam, nữ trong tháng 3 tại Khánh Hòa. Tuy nhiên, 48 nội dung quan trọng nhất (thi đấu trên sân) môn điền kinh sẽ tổ chức tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) sau đây 10 ngày.

Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi: “Chúng tôi đã nhận đăng ký của các đơn vị. Theo sơ bộ, tất cả VĐV hàng đầu của điền kinh Việt Nam đều tham gia thi đấu. Tính chất Đại hội là cạnh tranh thành tích và huy chương sau mỗi chu kỳ 4 năm/lần nên chắc chắn các nội dung diễn ra trên sân Thống Nhất sẽ quyết liệt”.

1 năm trước tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 tổ chức tại Thành phố Đài Nẵng, tất cả các đơn vị trong cả nước sớm có sự chuẩn bị lực lượng hướng đến Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Gương mặt đi bộ nữ hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ tiếp tục dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ những cuộc tranh tài khi đó, các VĐV khẳng định đạt được thành tích cao sẽ tiếp tục là người có cơ hội tranh chấp HCV tại Đại hội năm nay.

Trong đó, một số gương mặt quen thuộc được giới chuyên môn nhắc tới như Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh), Lê Thị Cẩm Dung (TPHCM), Hà Thị Thu (TPHCM), Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân), Trần Thị Loan (Đà Nẵng), Vũ Đức Anh (Hải Phòng), Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ), Hoàng Thị Minh Hạnh (Hà Nội), Huỳnh Duy Khanh (TPHCM), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Đồng Nai), Bùi Thị Xuân (Quân đội), Quách Thị Lan (Thanh Hóa) hay Dương Thị Thảo (Quân đội), Hồ Trọng Mạnh Hùng (Quân đội), Vũ Thị Ngọc Hà (Ninh Bình), Nguyễn Thị Hường (Hà Nội), Bùi Văn Sự (Quân đội), Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội)…

Chờ những kỷ lục

Môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 đã thi đấu tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), được đánh giá đạt chất lượng chuyên môn cao với 5 Kỷ lục quốc gia và 14 Kỷ lục đại hội.

Khi đó, môn điền kinh được tổ chức sau khi các tuyển thủ Việt Nam vừa trải qua kỳ SEA Games 31 diễn ra giữa năm 2022. Nhưng bước vào Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, họ vẫn tập trung cải thiện thành tích làm nên cơn “mưa” Kỷ lục đáng ghi nhận.

Môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra sau khi nhiều gương mặt của đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành thi đấu ASIAD 20 mới đây ở Nhật Bản.

Giới chuyên môn kỳ vọng có thêm nhiều kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội từ kết quả thi đấu trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) sắp tới.

Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc từ sự chuẩn bị của từng Ban huấn luyện. Nếu VĐV đạt đúng điểm rơi phong độ vào thời gian thi đấu Đại hội, chắc chắn kết quả vượt thành tích kỷ lục hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, điền kinh Việt Nam đã phát hiện ra một số gương mặt trẻ tiềm năng để rồi sau đó tập trung Đội tuyển điền kinh Việt Nam như Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nhi Yến (đã giải nghệ). Do đó, lần này người làm chuyên môn chờ thêm nhiều tài năng mới lộ diện.

Môn điền kinh sẽ tổ chức 48 nội dung trong sân từ ngày 25-11 tới 1-12 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Cùng thời điểm, 2 nội dung của Việt dã leo núi Bà Rá sẽ tổ chức ngày 22-11 tại Thành phố Đồng Nai. Năm nay, đơn vị Lào Cai và Điện Biên không đăng ký tranh tài môn điền kinh tại Đại hội.

MINH CHIẾN