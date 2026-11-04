Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu cao ở giải trẻ Đông Nam Á

Thành viên đội điền kinh trẻ Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 (nhóm tuổi U18, U20) với nhiệm vụ giành thành tích cao nhất.

Đội điền kinh trẻ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu trong ngày 4-11. Ảnh: OANH NGUYỄN

Ngày 4-11, các thành viên Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam lên đường thi đấu, trong đó có 42 VĐV sẽ tham dự nhiều nội dung dành cho nam, nữ đối với các nhóm tuổi U18, U20.

Ban huấn luyện cho biết cuộc tranh tài Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 sẽ đánh giá thêm chuyên môn của VĐV điền kinh trẻ Việt Nam trước đối thủ cùng lứa tuổi. Từ đó, nhà quản lý chọn ra người đạt phong độ cao tập huấn Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam năm 2027.

Giải được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 6 tới 8-11. Trong đội hình, Thể thao TPHCM đóng góp 2 gương mặt triển vọng giành thành tích cao là Nguyễn Mỷ Quyên, La Trần Ngọc Phúc.

Ngoài họ, đội hình điền kinh trẻ Việt Nam sang Thái Lan có nhiều VĐV dự báo đủ khả năng tranh huy chương như Đèo Thị My, Lường Thị Hồng Diễm, Mai Quang Giáp, Võ Thành Đạt, Nguyễn Lan Anh, Chu Hải Đăng, Lương Xuân Sơn, Châu Ngọc Quỳnh Anh, Vũ Thị Trà My, Phan Văn Anh Kiệt, Nguyễn Ngọc Như Ý, Dương Hồng Phước, Vi Thị Thu Hương, Lê Thị Thảo, Nguyễn Ngọc Thảo My, Bùi Tuấn Tú, Lê Thị Diễm Hằng…

Trong số này tuyển thủ trẻ Bùi Tuấn Tú từng giành HCB cự ly 2.000m chướng ngại vật nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Đây là tuyển thủ dự báo có khả năng đạt được kết quả cao tại Thái Lan.

Bùi Tuấn Tú (áo đỏ) từng giành HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Năm nay, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam đã dự Giải vô địch U20 châu Á 2026 nhưng không có kết quả huy chương. Trong giải, tuyển thủ Châu Ngọc Quỳnh Anh đạt hạng 4 nội dung nhảy ba bước nữ.

Năm ngoái, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam giành 13 HCV và xếp hạng nhì tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025.

MINH CHIẾN