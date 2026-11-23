Cựu VĐV nổi danh chạy rào nữ Thái Lan Trecia Robert bất ngờ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

HLV Trecia Robert tham gia Ban huấn luyện đội điền kinh Quân đội tại sân Thống Nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Chờ dấu ấn của HLV Trecia Robert

Cựu VĐV Trecia Robert đang có mặt tại TPHCM, tham gia Ban huấn luyện đội điền kinh Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Chuyên gia người Mỹ được đội ký hợp đồng huấn luyện nhóm VĐV chạy rào nữ chủ lực, hướng tới mục tiêu tranh huy chương. Bà cũng đồng hành cùng đội trong đợt tập huấn dài ngày tại Trung Quốc vừa qua.

Trecia Robert là cái tên quen thuộc với người hâm mộ điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 1997, VĐV người Mỹ nhập tịch Thái Lan đã đánh bại Vũ Bích Hường ở chung kết 100m rào nữ để giành HCV.

Sau đó, bà tiếp tục thống trị nội dung này tại nhiều kỳ SEA Games. Sau khi giải nghệ, Trecia Robert chuyển sang công tác huấn luyện chạy rào nữ tại Mỹ và Thái Lan.

HLV Trecia Robert (áo xanh) chỉ dẫn các VĐV chạy rào nữ Quân đội. Ảnh: MINH CHIẾN

Ghi nhận tại sân vận động Thống Nhất, chuyên gia Trecia Robert trực tiếp hướng dẫn các VĐV Quân đội, đặc biệt chú trọng những yêu cầu kỹ thuật nhằm cải thiện thành tích.

Cuộc đua 100m rào nữ hứa hẹn hấp dẫn

Sự góp mặt của Trecia Robert cho thấy quyết tâm cạnh tranh HCV 100m rào nữ của đội điền kinh Quân đội. Nội dung này có 10 VĐV đăng ký, trong đó Quân đội sở hữu ba gương mặt chủ lực là Bùi Thị Nguyên, Bùi Thị Khánh Ngọc và Đặng Ngọc Khánh.

Đối thủ đáng chú ý của họ gồm Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Đồng Nai), Lê Thị Kim Lệnh (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Linh (Hà Nội), Võ Thảo Vy (An Giang), Phạm Thị Quỳnh Anh (Ninh Bình), Đỗ Hà Mai Hiền (Đà Nẵng) và Đào Thị Bích Ngọc (Hải Phòng).

Huỳnh Thị Mỹ Tiên từng thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo giới chuyên môn, cuộc đua huy chương nhiều khả năng tập trung vào bốn gương mặt nổi bật: Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên, Lê Thị Kim Lệnh và Nguyễn Thị Linh. Trong đó, Mỹ Tiên đang là đương kim vô địch quốc gia, còn Bùi Thị Nguyên giữ danh hiệu đương kim vô địch Đại hội.

Tại Đại hội năm 2022, Bùi Thị Nguyên giành HCV với thành tích 13 giây 38, đồng thời lập kỷ lục Đại hội. Đến Giải vô địch quốc gia 2025, Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV với kết quả 13 giây 52, chỉ hơn 0,01 giây so với thành tích 13 giây 53 của Bùi Thị Nguyên.

Ở SEA Games 33-2025, Mỹ Tiên giành HCĐ với thành tích 13 giây 43, trong khi Bùi Thị Nguyên không tham dự. Cuộc tái đấu giữa hai chân chạy hàng đầu này tại Đại hội năm nay vì thế rất đáng chờ đợi.

Môn điền kinh sẽ thi đấu 48 nội dung trong sân tại sân vận động Thống Nhất từ ngày 25-11 tới 1-12. Các ngày 25 và 26-11 tranh tài vòng loại.

MINH CHIẾN