VĐV Hoàng Nguyên Thanh thi đấu xuất sắc giành thêm tấm HCV thứ 2 cho cá nhân mình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Hoàng Nguyên Thanh về đích đầu tiên nội dung nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Lần đầu tiên, kết quả thi đấu leo núi Việt dã Bà Rá được tính thành tích huy chương trong bảng xếp hạng Đại hội thể thao toàn quốc.

Do vậy tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, tất cả VĐV nam, nữ dự tranh đã tập trung thi đấu đạt kết quả tốt nhất vào sáng thi đấu 22-11 tại Núi Bà Rá, xã Phước Long (Thành phố Đồng Nai).

21 VĐV nam đã nhập cuộc ngay từ sáng sớm. Tuy vậy, từng nhóm VĐV được phân tách qua từng chặng đua. Trong đó, tuyển thủ quốc gia Hoàng Nguyên Thanh giữ vững tốc độ liên tục là người dẫn đầu rồi xuất sắc về đích đầu tiên giành HCV.

Thành tích giúp Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai) bảo vệ thành công vị trí số 1 tại giải từng có trong năm ngoái. Đáng chú ý, đây là tấm HCV cá nhân thứ 2 của Hoàng Nguyên Thanh tại Đại hội. Trước đó, chân chạy đã vô địch nội dung marathon nam tổ chức trong tháng 3 tại Khánh Hòa.

Cùng tại cuộc so tài leo núi Việt dã Bà Rá lần này, VĐV kỳ cựu Lê Văn Tuấn (TPHCM) lỡ tấm huy chương, không góp mặt trong 3 vị trí về đầu.

Người về thứ nhì, giành HCB sau Hoàng Nguyên Thanh là Dương Minh Hùng (Quân đội), còn HCĐ thuộc về Lê Đình Tường (Gia Lai).

Hồng Lệ về nhất nội dung nữ. Ảnh: MINH CHIẾN

Nội dung thi đấu dành cho nữ, cuộc cạnh tranh đã diễn ra trực tiếp giữa 3 gương mặt hàng đầu là Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai), Hoàng thị Ngọc Hoa (Đồng Nai) và Lê Thị Hà (TPHCM).

Lê Thị Hà đã nỗ lực bám đuổi Phạm Thị Hồng Lệ nhưng không thể vượt lên ở chặng cuối vì vậy chấp nhận vị trí thứ nhì, nhận HCB.

Về đích đầu tiên, giành HCV, là cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ. Tương tự như Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ có tấm HCV thứ 2 tại Đại hội khi cô giành vô địch marathon nữ trong tháng 3.

Tại cuộc đua leo núi Việt dã Bà Rá lần này, Hoàng Thị Ngọc Hoa về đích thứ 3, nhận HCĐ.

Theo kết quả đồng đội tại giải, đoàn Gia Lai xếp nhất nam và nữ. Tuy nhiên, kết quả huy chương thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chỉ tính cá nhân nam, cá nhân nữ.

MINH CHIẾN