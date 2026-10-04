Điền kinh

Nguyễn Thị Oanh có ngôi vô địch tại Hà Nội sau khi chia tay ASIAD 20

SGGPO

Chân chạy Nguyễn Thị Oanh có chiến thắng ở cự ly 21km tại Hà Nội để đánh dấu sự trở lại khi vừa tham dự ASIAD 20 cách đây chưa lâu.

Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly bán marathon - 21km nữ trên đường chạy tại Hà Nội. Ảnh: Techcombank Marathon
Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly bán marathon - 21km nữ trên đường chạy tại Hà Nội. Ảnh: Techcombank Marathon

Nguyễn Thị Oanh đã tranh tài giải quốc tế Techcombank HaNoi International Marathon 2026 diễn ra sáng ngày 4-10 tại Hà Nội.

Nữ tuyển thủ của Đội tuyển điền kinh Việt Nam về nhất cự ly bán marathon 21km nữ với thành tích 1 giờ 21 phút 44 giây. Về thứ nhì là VĐV Bùi Thị Thu Hà (1 giờ 24 phút 53 giây).

Vừa qua, Nguyễn Thị Oanh được góp mặt tại ASIAD 20 nhưng chỉ tập trung thi đấu cự ly 10.000m nữ, không góp mặt nội dung 3.000m chướng ngại vật sở trường. Cô đã hoàn thành thi đấu với vị trí hạng 6 (33’44”92).

Tuy nhiên, khi trở lại đường chạy của giải marathon ở Hà Nội, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ được kết quả vô địch cự ly 21km cho mình.

Trong khi đó, tại nội dung bán marathon - 21km nam tại giải, tuyển thủ Nguyễn Trung Cường về đích thứ 2 với kết quả 1 giờ 14 phút 40 giây.

Nguyễn Trung Cường cũng là tuyển thủ Đội tuyển điền kinh Việt Nam mới dự ASIAD 20 vừa qua. Tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Nguyễn Trung Cường về đích hạng 6 nội dung 3.000m chướng ngại vật nam (8’57”71).

Vô địch cự ly bán marathon – 21km nam ở giải Techcombank HaNoi International Marathon 2026 là VĐV Nhật Bản Saeki Makino (1 giờ 12 phút 54 giây).

Trong khi đó, cự ly marathon – 42km chứng kiến VĐV Huỳnh Anh Khôi về nhất nam với kết quả 2 giờ 29 phút 59 giây còn nhất nữ là cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ (2 giờ 50 phút 41 giây).

Trong tháng 3, Hồng Lệ giành HCV nội dung marathon nữ môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 Nguyễn Thị Oanh điền kinh marathon bán marathon 21km 42km Nguyễn Trung Cường Đội tuyển điền kinh Việt Nam

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