Các tổ nội dung thuộc đội tuyển Điền kinh Việt Nam cần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện để đạt kết quả chuyên môn tốt hơn. Nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra nhằm tìm giải pháp cải thiện hiệu quả.

Điền kinh Việt Nam đang tìm giải pháp hiệu quả nhất để có kết quả tốt. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều 29-11, Ban chuyên môn Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức buổi làm việc với sự tham dự của các ủy viên và thành viên Ban huấn luyện đội tuyển tại các Trung tâm huấn luyện, tập trung thảo luận sâu những vấn đề trọng tâm trong công tác chuyên môn.

Yêu cầu được đặt ra là Ban chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam tìm hướng giải quyết làm sao lấy lại thành tích và các tổ nội dung đội tuyển điền kinh Việt Nam không bị tụt lại trước đối thủ trong khu vực và châu Á.

Chúng ta đã giành được 12 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ tại SEA Games 33-2025 và 1 HCĐ (tiếp sức hỗn hợp 4x400m) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Ngoài ra, đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự nhiều giải gồm ném, đẩy, tiếp sức và trẻ theo cấp độ châu Á trong năm 2026.

Tuy nhiên với thành tích tổng thể đối với ASIAD 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam không đạt mục tiêu đề ra là có 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Các nhà chuyên môn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ HLV chất lượng, đồng thời tuyển chọn lực lượng VĐV có chiều sâu, hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài. “Chúng ta cần chọn nội dung trọng điểm nào, VĐV được tập huấn như thế nào để là chủ lực đủ đẳng cấp thi đấu các cấp độ Đại hội là tranh được HCV thay vì bị dàn trải”, một trong những ý kiến được đưa ra.

Bài toán chọn địa điểm tập huấn chuyên biệt cho từng tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 2027 và định hướng cho những năm tiếp theo đã được thảo luận trong cuộc làm việc chuyên môn lần này.

Tại đây, việc thuê chuyên gia và sử dụng chuyên gia đúng sự đầu tư được phân tích kỹ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung cho nhóm nội dung 400m nam, nữ trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt chuyên gia Simeonov (Bulgaria) đang tham gia huấn luyện VĐV 400m nam (trong đó có Tạ Ngọc Tưởng), còn chuyên gia Valerii (Ukraine) tập trung cho các VĐV 400m trẻ để tìm hạt giống tương lai.

Thực tế thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong nhiều giải quốc tế gần đây chưa mang lại sự hài lòng cho nhà quản lý cùng giới chuyên môn.

Dù Ban huấn luyện đều có những lý giải về nguyên nhân thành tích, vấn đề đáng suy ngẫm là vì sao điền kinh Việt Nam đạt hiệu quả ở cấp độ trẻ Đông Nam Á nhưng nhiều VĐV chưa tạo được bước đột phá, vươn tới đẳng cấp ASIAD dù đã được đầu tư và tập huấn ở đội tuyển quốc gia.

Điền kinh Việt Nam bắt đầu cần lực lượng mới thay thế những gương mặt đã dần lớn tuổi. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đã được phê duyệt thì nhà quản lý hướng đến mục tiêu cụ thể là điền kinh Việt Nam duy trì ổn định trong nhóm 2 nước dẫn đầu tại Đông Nam Á, trong top 10 châu Á đến năm 2035.

Đến năm 2045, điền kinh Việt Nam thuộc 5 quốc gia dẫn đầu châu Á, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ điền kinh quốc tế.

Đồng thời, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong phối hợp thực hiện để phát triển tổng thể điền kinh Việt Nam nói chung. Điền kinh Việt Nam hướng đến giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại ASIAD 2026; 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại ASIAD 2030; 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ tại ASIAD 2034. Với Olympic 2028, điền kinh Việt Nam phấn đấu có 1 chuẩn chính thức và tại Olympic 2032 đạt 2 chuẩn chính thức.

Đây là thách thức lớn đối với điền kinh Việt Nam, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả đào tạo, huấn luyện ngay từ năm 2027.

MINH CHIẾN