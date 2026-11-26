2 golfer Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia, đồng thời giành tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lê Chúc An đã xuất sắc giành HCV cá nhân môn golf tại Đại hội năm nay. Ảnh: TP

Sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM) đã chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn, tạo nên rượt đuổi kịch tính tại vòng 3 môn golf của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong ngày 26-11.

Trước khi vòng 3 diễn ra, 2 golfer Nông Quốc Khánh (Công an Nhân dân) và Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) đang là những người dẫn đầu trên bảng nam. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) đã bứt phá ngoạn mục ở 18 hố quyết định.

Trong ngày thi đấu, Tuấn Anh giữ phong độ xuất sắc để có 7 birdie và 0 bogey, 9 double+ qua đó hoàn thành thi đấu vòng với điểm -7. Tổng giải, Tuấn Anh có điểm -10, giành vị trí số 1 cùng tấm HCV cá nhân tại Đại hội.

Năm ngoái, Tuấn Anh lên ngôi vô địch bảng nam Giải golf quốc gia 2025 khi chiến thắng tại hố phụ đầu tiên (play-off) trước Trương Chí Quân, khi cả 2 đồng điểm -3 sau 72 hố thi đấu. Năm nay, Tuấn Anh xuất sắc giành tổng điểm -10 và kết quả được xem là kỷ lục mới của Giải golf quốc gia.

Nguyễn Tuấn Anh tập trung thi đấu vòng 3 để có chiến thắng quyết định. Ảnh: TP

Cùng ngày, Lê Chúc An (Hà Nội) cũng giữ phong độ xuất sắc kết thúc vòng 3 với điểm -3 (72 gậy). Cùng kết quả trước đó, Lê Chúc An hoàn thành nội dung cá nhân môn golf Đại hội với điểm -6, giành HCV. Cô hoàn thành 54 hố với 210 gậy (69-69-72), bỏ xa người đứng thứ 2 là Park Ha Na (TPHCM) tới 12 gậy.

Năm ngoái, Lê Chúc An có ngôi vô địch bảng nữ Giải golf quốc gia 2025. Với kết quả lần này tại sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM), nữ golfer đang có 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia.

Đáng chú ý, Chúc An đã đổi màu huy chương, lên ngôi vô địch Đại hội thành công khi tại Đại hội 4 năm trước, cô chỉ có HCB cá nhân.

Môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tính kết quả vào thành tích Giải vô địch quốc gia – báo Tiền Phong 2026.

Sau nội dung cá nhân, các golf thủ sẽ bước vào thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ. 8 đội dẫn đầu ở mỗi nội dung vào vòng loại trực tiếp. Các trận đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng: tứ kết và bán kết vào ngày 27-11. Thi đấu tranh huy chương chung cuộc đồng đội nam, nữ ngày 28-11.

MINH CHIẾN