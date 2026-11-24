Chiều tối 24-11, lượt trận cuối bảng A môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khép lại với chiến thắng 4-1 của đội chủ nhà TPHCM trước Đồng Tháp, qua đó thầy trò HLV Trần Văn Vũ vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ futsal TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Trước cuộc so tài tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng, TPHCM và Đồng Tháp đều có 6 điểm sau 2 chiến thắng trước Tây Ninh và Quảng Ngãi. Cả hai đội đã sớm giành vé vào bán kết, vì vậy trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến vị trí đầu bảng A.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các cầu thủ TPHCM nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng chiếm thế chủ động. Dù gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự Đồng Tháp, đội chủ nhà vẫn có bàn mở tỉ số trong hiệp 1 nhờ công Nguyễn Tiến Hùng.

Sang hiệp 2, TPHCM tiếp tục duy trì sức ép và cải thiện đáng kể hiệu quả trong những pha dứt điểm. Lần lượt Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Quân và Châu Đoàn Phát ghi bàn, giúp đội chủ nhà nâng cách biệt lên 4-0. Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp Đồng Tháp có được bàn thắng danh dự, khép lại trận đấu với thất bại 1-4.

Futsal TPHCM thắng thuyết phục Đồng Tháp. ẢNH: TÂM HÀ

Futsal TPHCM đã hoàn tất vòng bảng bằng thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối cùng ngôi đầu bảng A. Đối thủ của thầy trò HLV Trần Văn Vũ ở bán kết sẽ là đội nhì bảng B, được xác định sau cuộc đối đầu giữa Quảng Ninh và Đồng Nai vào ngày 25-11.

Trong khi đó, Đồng Tháp sẽ chạm trán Hà Nội - đội đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng B.

Ở trận đấu sớm trong ngày, Quảng Ngãi chia tay Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Tây Ninh, qua đó đứng thứ 3 bảng A với 3 điểm. Trong khi đó, Tây Ninh toàn thua 3 trận tại vòng bảng.

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HỮU THÀNH