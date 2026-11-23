7 kỷ lục, trong đó gồm 2 kỷ lục quốc gia, được thiết lập ngay ngày đầu môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Những màn tranh tài hấp dẫn trên đường đua xanh mở màn cho cuộc đua huy chương sôi động ở các môn Olympic, với sự cạnh tranh giữa nhiều thế hệ vận động viên.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật vô địch xe đạp đường trường. Ảnh: HTC

Tính đến trưa 23-11, theo bảng tổng sắp trên cổng thông tin Đại hội, TPHCM tiếp tục dẫn đầu với 48 HCV, 30 HCB và 47 HCĐ. Hà Nội xếp thứ hai với 37 HCV, 29 HCB và 35 HCĐ; Công an nhân dân đứng thứ ba với 24 HCV, 16 HCB và 23 HCĐ. Quân đội xếp thứ tư với 21 HCV, 19 HCB và 30 HCĐ, trong khi Cần Thơ đứng thứ năm với 19 HCV.

Ngày 23-11, cuộc tranh tài ở nhóm môn Olympic tiếp tục mở rộng. Boxing chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Quân khu 7 với 236 võ sĩ đến từ 29 đoàn, tranh 27 bộ huy chương. Bắn cung, đấu kiếm và xe đạp đường trường cũng bước vào thi đấu. Riêng môn bắn súng sẽ khởi tranh từ ngày 24-11, quy tụ 251 xạ thủ của 12 đơn vị, tranh 51 bộ huy chương. Điền kinh, với 48 bộ huy chương, dự kiến nhập cuộc từ ngày 25-11.

Đường đua xanh tại CLB bơi Phú Thọ (TPHCM) ghi nhận 7 kỷ lục mới, gồm 2 kỷ lục quốc gia và 5 kỷ lục Đại hội. Nguyễn Hoa Watson (An Giang), Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội), Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) và Trần Hưng Nguyên (Quân đội) là những gương mặt nổi bật.

Đáng chú ý, cuộc tranh tài còn chứng kiến màn so tài giữa Mỹ Tiên và đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ kình ngư.

Nguyễn Hoa Watson (An Giang) nổi bật trên đường đua xanh. Ảnh: HTC

Ở môn xe đạp đường trường diễn ra sáng 23-11, An Giang giành HCV cả hai nội dung tính điểm cá nhân nam và nữ. Nguyễn Thị Thật về nhất nội dung nữ với 36 điểm, trong khi Lâm Thị Thùy Dương (TPHCM) giành HCB và Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) đoạt HCĐ. Ở nội dung nam, Lê Ngọc Sơn mang về HCV cho An Giang với 34 điểm, xếp trên Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dương (Hà Nội).

Những con số trên cho thấy sức nóng của cuộc đua thành tích tại Đại hội, nhưng điều đáng quan tâm hơn vẫn là chất lượng chuyên môn. Một kỷ lục quốc gia mới, một vận động viên trẻ vượt qua đàn anh hay sự trở lại của một tên tuổi lớn đều mang đến những tín hiệu khác nhau về lực lượng thể thao thành tích cao.

Đại hội lần này cũng là dịp để các đơn vị rà soát lực lượng sau ASIAD 2026, đánh giá những gương mặt có khả năng cạnh tranh ở đấu trường khu vực và châu lục. Từ SEA Games 34-2027 đến Olympic Los Angeles 2028, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.

HƯƠNG THU