Ngày 22-11, môn Billiards - Snooker trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), quy tụ 13 đoàn với hơn 100 vận động viên tranh tài.

Hơn 100 vận động viên tranh tài môn Billiards - Snooker Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: LP

Giải đấu diễn ra từ ngày 22 đến 30-11, đánh dấu chặng đường 24 năm Billiards - Snooker góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc kể từ năm 2002. Qua từng kỳ đại hội, bộ môn này ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Tại đại hội năm nay, các cơ thủ tranh tài ở 10 nội dung gồm: Carom (1 băng, 3 băng nam, 3 băng nữ), Pool 9-ball (đơn/đôi nam, đơn nữ), Pool 10-ball (đơn nam), English Billiards (đơn/đôi nam) và Snooker 6 bi đỏ. Sự đa dạng về nội dung thi đấu hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn giữa các cơ thủ hàng đầu cả nước.

Đông đảo người hâm mộ đến Nhà thi đấu Nguyễn Du theo dõi các màn tranh tài. Ảnh: LP

Ngay trong ngày khởi tranh, các vận động viên bước vào vòng loại ở nhiều nội dung. Tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa hai tuyển thủ hàng đầu quốc gia Dương Quốc Hoàng (TPHCM) và Lường Đức Thiện (Hà Nội) ở nội dung Pool 9 bi nam. Với phong độ ổn định cùng những cú đánh chính xác, Quốc Hoàng giành chiến thắng 9-4 trước Đức Thiện để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Là đơn vị chủ nhà, đội tuyển Billiards - Snooker TPHCM đăng ký tham dự đầy đủ tất cả các nội dung với lực lượng 31 thành viên. Sở hữu nhiều cơ thủ giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ cao, đội được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để hoàn thành mục tiêu giành 4 HCV đã đề ra.

NGUYỄN ANH