Vượt mốc 100 huy chương tính đến trưa 22-11, đoàn thể thao chủ nhà TPHCM tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, trong khi cuộc cạnh tranh giữa các đoàn phía sau ngày càng quyết liệt.

Cầu lông góp sức vào màn bứt tốc của đoàn chủ nhà TPHCM khi giành cả hai HCV đồng đội nam và nữ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từng bị Hà Nội bỏ xa 9 HCV vào ngày 16-11, đoàn TPHCM đã có màn ngược dòng ấn tượng. Sau ngày thi đấu 21-11, thể thao thành phố sở hữu 41 HCV, 22 HCB và 39 HCĐ, tạo khoảng cách 9 HCV so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội.

Canoeing, vovinam và judo trở thành những môn đóng góp nhiều nhất vào thành tích của đoàn chủ nhà với lần lượt 10, 8 và 7 HCV. Đây là bước chạy đà thuận lợi khi nhiều môn thế mạnh của TPHCM vẫn chưa bước vào giai đoạn tranh chấp huy chương.

Sáng 22-11, các VĐV thành phố tiếp tục tranh tài ở nhiều địa điểm. Tại Hồ Tràm, bóng chuyền bãi biển nam TPHCM đứng trước cơ hội giành HCV khi đối đầu Khánh Hòa ở trận chung kết. Trong khi đó, môn bơi chính thức khởi tranh tại CLB bơi lặn Phú Thọ với 41 bộ huy chương, mở ra cơ hội cho đoàn chủ nhà gia tăng thành tích.

Bên cạnh cuộc đua gay cấn giữa hai đoàn thể thao mạnh là TPHCM và Hà Nội, sự thăng tiến của Cần Thơ và Hải Phòng cũng rất đáng chú ý. Cần Thơ vươn lên vị trí thứ tư với 19 HCV, chỉ còn kém Công an Nhân dân 4 HCV. Hải Phòng áp sát với 17 HCV, trong đó 15 HCV đến từ canoeing. Quân đội với 16 HCV cũng đang chờ cơ hội cải thiện thứ hạng.

Với những tay vợt trẻ tài năng và nhiều VĐV giàu kinh nghiệm, TPHCM còn nhiều cơ hội gia tăng thành tích ở 5 nội dung còn lại. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đường đua xanh ngay trong buổi sáng 22-11 đã chứng kiến kỷ lục Đại hội tồn tại suốt 16 năm ở nội dung 50m ếch nam bị kình ngư Nguyễn Hoa Watson (An Giang) chinh phục. Sự trở lại của Nguyễn Thị Ánh Viên trong màu áo Quân đội cũng làm tăng sức nóng ở các nội dung bơi nữ.

Khoảng cách 9 HCV chưa phải là lợi thế an toàn đối với TPHCM khi Hà Nội còn nhiều môn sở trường chưa tranh tài. Với hàng trăm bộ huy chương đang chờ chủ nhân, cuộc đua ngôi nhất toàn đoàn thực sự mới bước vào giai đoạn căng thẳng.

VÕ QUỐC