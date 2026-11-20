Nguyễn Thị Ánh Viên đánh dấu sự trở lại đường đua xanh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 bằng việc góp mặt tại 5 nội dung cá nhân quan trọng.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu 5 nội dung cá nhân tại Đại hội năm nay. Ảnh: HCMSWIMMING

Sau cuộc họp chuyên môn ngày 20-11 cùng Ban tổ chức, đội bơi Quân đội chính thức đăng ký Nguyễn Thị Ánh Viên dự 5 cự ly cá nhân. Ngoài ra, "siêu kình ngư" này còn góp mặt một số nội dung tiếp sức quan trọng tại môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nội dung cá nhân đầu tiên cô dự tranh sẽ là 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Ánh Viên đang giữ kỷ lục Quốc gia (2’12”33) và Kỷ lục Đại hội (2’19”43) ở cự ly này. Kỷ lục Quốc gia được Ánh Viên thiết lập từ năm 2015. Mục tiêu của Ánh Viên là giành HCV nội dung này tại Đại hội.

Ngoài ra, Ánh Viên góp mặt cự ly 50m ngửa cá nhân nữ nữ. Hiện tại, cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn sở hữu kỷ lục Quốc gia (29”26) và kỷ lục Đại hội (29”43) của nội dung trên.

Nội dung cá nhân thứ ba mà Ánh Viên góp mặt sẽ là 200m tự do nữ. Các kỷ lục Quốc gia (1’58”82), kỷ lục Đại hội (2’03”23) cự ly 200m tự do vẫn đang của Ánh Viên.

2 nội dung cá nhân còn lại mà kình ngư của đoàn Quân đội sẽ góp mặt là 100m, 200m ngửa nữ. Hiện tại, kỷ lục Đại hội nội dung 200m ngửa nữ là 2’16”44 được Ánh Viên lập từ năm 2018.

Ánh Viên từng khép lại sự nghiệp VĐV thể thao thành tích cao vào năm 2023. Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là giải đấu quốc gia cuối cùng mà cô tham dự.

Sau 4 năm, Ánh Viên bất ngờ trở lại thi đấu cho đội tuyển bơi Quân đội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Lúc này, Ánh Viên đã 30 tuổi. Cô là 1 trong những VĐV lớn tuổi góp mặt tại Đại hội.

Đầu tháng 10 năm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên đã dự Giải bơi tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại Câu lạc bộ bơi Phú Thọ (TPHCM) và đạt 4 HCV các nội dung 200m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân, 100m ngửa, 200m ngửa. Môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 22 tới 27-11.

MINH CHIẾN