Tiếp lửa quyết tâm cho đoàn thể thao TPHCM

Sáng 16-11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), lễ xuất quân Đoàn thể thao TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 diễn ra trang trọng, tiếp thêm quyết tâm cho lực lượng thể thao thành phố trước ngày hội lớn.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...cùng đông đảo huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu của thành phố.

Đoàn Thể thao TPHCM thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12. Tại lễ xuất quân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo về quá trình chuẩn bị lực lượng của đoàn thành phố. Đoàn thể thao TPHCM tham dự đại hội với 1.997 thành viên, gồm 112 cán bộ đoàn, 432 HLV và 1.453 VĐV, tranh tài ở 46 môn thể thao.

Trong năm 2026, thành phố tổ chức tập huấn trong nước cho 49 môn. Đồng thời, HLV, VĐV ở 26 môn trọng điểm được cử đi tập huấn ở nước ngoài. Việc tập luyện, thi đấu cọ xát thường xuyên giúp các đội tuyển nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lực lượng trước khi bước vào đại hội.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo quá trình chuẩn bị của đoàn thể thao TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, công tác chăm lo chế độ cho VĐV tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã triển khai các đợt cấp phát thực phẩm chức năng cho các đội tuyển, đồng thời xây dựng chính sách trợ cấp ưu đãi dành cho VĐV.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn thể thao TPHCM phấn đấu xếp trong nhóm hai đoàn dẫn đầu và cạnh tranh vị trí dẫn đầu ở 17 môn, phân môn thế mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường động viên và trao nhiệm vụ cho đoàn thể thao TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường biểu dương những nỗ lực của ngành thể thao thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo đoàn, các cán bộ và HLV bám sát địa bàn thi đấu, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất cho VĐV.

Với các VĐV, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường mong các em bước vào cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất, tự tin vào sự chuẩn bị của mình, chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ. Hãy thi đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất, đồng thời giữ vững tinh thần trung thực, cao thượng trong mọi tình huống.

1.453 VĐV thể thao TPHCM, tranh tài ở 46 môn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh, thi đấu trên sân nhà là lợi thế nhưng cũng đi kèm nhiều áp lực. Bên cạnh nhiệm vụ giành thành tích cao, mỗi thành viên đoàn còn là một sứ giả góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình, hiếu khách và giàu bản sắc đến bạn bè cả nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận, Trưởng đoàn thể thao TPHCM tại đại hội khẳng định, mỗi cán bộ, HLV, VĐV xin nhận trách nhiệm là một đại sứ của thành phố. Mỗi VĐV bước vào cuộc tranh tài với quyết tâm cao nhất, nỗ lực đến giây cuối cùng của từng trận đấu để đạt thành tích tốt nhất, đồng thời giữ vững tinh thần trung thực, cao thượng trong mọi tình huống.

“Toàn đoàn nỗ lực trong từng nhiệm vụ và từng cuộc tranh tài, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân TPHCM”, ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Đoàn thể thao TPHCM hướng đến mục tiêu nằm trong tốp đầu toàn đoàn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đội tuyển thể dục dụng cụ TPHCM) bày tỏ niềm tự hào khi được thi đấu trên sân nhà. “Được tranh tài trước sự cổ vũ của người hâm mộ thành phố là niềm vinh dự lớn. Chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua áp lực, thi đấu hết mình để mang về những thành tích tốt nhất, đồng thời lan tỏa hình ảnh một TPHCM nghĩa tình, hiếu khách và văn minh”, Quỳnh Như chia sẻ.

NGUYỄN ANH - HOÀNG TRIỀU