Tyson Fury đổ lỗi cho Anthony Joshua về nhiều năm trì hoãn trận đấu giữa 2 võ sĩ quyền Anh người Anh này. Tyson cho rằng Joshua “tìm mọi cách thoái thác” trước khi cả 2 ký hợp đồng cho trận “đại chiến nước Anh” ngày 11-12.

Hình ảnh quảng bá trận Fury - Joshua và các trận đấu phụ của sự kiện Finally (Ảnh: X của Netflix)

Hai võ sĩ người Anh sẽ giải quyết “mối thù kéo dài một thập kỷ” của họ vào ngày 11-12 tại SVĐ Principality ở Cardiff, trong trận tranh đai vô địch WBA (Super) hạng nặng, vốn đang bỏ trống sau khi Oleksandr Usyk từ bỏ đai.

Chia sẻ trên podcast Mr Verzace, Fury cho rằng việc dàn xếp trận đấu này khó khăn hơn hẳn những cuộc so găng lớn trước đây của anh. “Mỗi khi trận đấu được nhắc đến, mọi thứ đều thiếu chắc chắn, không giống những trận đấu khác mà tôi từng tham gia”.

Fury dẫn chứng: “Tôi đã đấu 3 trận với Deontay Wilder, 2 trận với Usyk và 3 trận với Chisora, chưa kể cuộc đối đầu Wladimir Klitschko. Những trận đấu đó đều dễ dàng thống nhất vì cả hai bên thực sự muốn thượng đài”.

Theo Fury, sự chậm trễ kéo dài cho thấy một bên không thực sự muốn thi đấu. “Khi không muốn đấu, bạn sẽ tìm đủ lý do để né tránh. Tại sao những trận khác dễ dàng được dàn xếp, còn trận này lúc nào cũng khó khăn?”, anh đặt câu hỏi.

Fury, võ sĩ từng 2 lần vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới, nhắc lại cuộc đàm phán với Deontay Wilder vào cuối thập niên 2010, khi đối thủ đưa ra đề nghị trị giá 50 triệu USD. Theo Fury, dù không hòa thuận, anh vẫn dễ dàng làm việc với Wilder và ê-kíp của võ sĩ này, trong đó có nhà quản lý Al Haymon.

“Chỉ có đội của Anthony Joshua (AJ) là khó làm việc. Những gì diễn ra đã chứng minh điều đó”, Fury, người nhiều lần tuyên bố giải nghệ rồi trở lại sàn đấu, nhận xét.

Cuộc đối đầu giữa Fury và Joshua từng suýt diễn ra năm 2021, nhưng bất thành khi một hội đồng trọng tài Mỹ phán quyết Wilder có quyền tái đấu Fury lần thứ ba.

Đến tháng 4 năm nay, Joshua có mặt trên khán đài chứng kiến Fury đánh bại Arslanbek Makhmudov nhưng vẫn chưa cam kết thượng đài. Vài ngày sau, hai bên ký hợp đồng, dù phải mất thêm một thời gian các chi tiết mới được công bố chính thức.

Trong sự nghiệp, cả Fury lẫn Joshua đều hai lần thất bại trước Oleksandr Usyk. Tuy nhiên, cả hai đang lấy lại phong độ với hai chiến thắng liên tiếp. Fury lần lượt đánh bại Arslanbek Makhmudov và Mariusz Wach trong năm nay, còn Joshua vượt qua Jake Paul vào cuối năm 2025 và Kristian Prenga hồi tháng 7.

Đ.Hg.