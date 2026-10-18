Itauma lên tiếng sau thất bại cay đắng

Ngôi sao quyền Anh trẻ người Anh Moses Itauma cuối cùng đã biết chấp nhận thất bại chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Võ sĩ 21 tuổi để thua TKO trước Filip Hrgovic ở hiệp 9, dù đã thắng điểm tuyệt đối các hiệp đấu trước đó.

Hồ sơ Itauma

Chơi áp đảo Filip Hrgovic trong trận tranh đai hạng nặng IBF, Moses Itauma vẫn phải nhận thất bại đầy tiếc nuối vì kiệt sức ở hiệp 9.

Sau 8 hiệp đầu, cả ba giám định đều chấm Itauma thắng điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, việc dồn quá nhiều sức lực để tìm kiếm chiến thắng knock-out (KO) khiến võ sĩ trẻ người Anh xuống sức nghiêm trọng. Sang hiệp 9, Itauma di chuyển chậm chạp, gần như không thể phản đòn trước sức ép của Hrgovic, buộc góc đài phải tung khăn trắng xin thua.

Sau thời gian dài im lặng, Itauma lần đầu chia sẻ về thất bại tại lễ khai trương phòng tập Club Eight 3 ở Chatham. Anh thừa nhận khó chấp nhận kết quả khi đã nắm chắc lợi thế, nhưng không hối tiếc vì quyết tâm tìm kiếm chiến thắng KO.

“Tôi dẫn trước khá xa trên bảng điểm, rồi đột nhiên cơ thể bắt đầu suy yếu. Chỉ vài phút cuối hiệp 9, mọi thứ mới trở nên tồi tệ. Tôi di chuyển chậm chạp, còn anh ấy nhanh như chớp. Cuối cùng, tôi gần như không thể làm gì”, Itauma chia sẻ.

Dù thất bại, võ sĩ trẻ vẫn tự hào về màn trình diễn của mình: “Quyền Anh là môn thể thao giải trí và tôi đã mang đến điều đó cho khán giả. Mọi người vẫn nói với tôi rằng đây là một trận đấu hay. Xin chúc mừng Filip Hrgovic”.

Itauma xem thất bại này là bài học quý giá trên hành trình chinh phục đỉnh cao quyền Anh hạng nặng. Anh dự kiến trở lại sàn đấu năm 2027, với những đối thủ tiềm năng như Daniel Dubois hoặc người chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua.

Không có ý định thay đổi hoàn toàn lối đánh, Itauma tin rằng kinh nghiệm vừa trải qua sẽ giúp anh trưởng thành hơn. Thất bại trước Hrgovic có thể trở thành bước ngoặt quan trọng trong tham vọng vươn tới ngôi vô địch thế giới của võ sĩ trẻ người Anh.

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Đ.Hg.