Chiều ngày 27-11, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức chính thức công bố giải Võ thuật NHK FIGHT NIGHT III – Tranh Cúp Bia Lowen. Giải sẽ diễn ra vào đêm Giáng sinh, ngày 25-12, tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều VĐV tên tuổi, vừa đạt thành tích tốt tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 góp mặt tại giải.

Giải được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu Kickboxing, Muay Thái, Boxing; tạo sân chơi giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn; huy động nguồn lực xã hội hóa cho thể thao; đồng thời góp phần quảng bá du lịch, kích cầu du lịch, thương mại, dịch vụ và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân dịp cuối năm, theo tinh thần Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14-1-2026 của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Mùa giải thứ ba quy tụ ba môn võ thuật đối kháng gồm Kickboxing, Muay Thái và Boxing, với 10 trận đấu, trong đó có các trận tâm điểm và 1 trận Main Event tranh Cúp Bia Lowen. Các võ sĩ được mời từ các câu lạc bộ trong tỉnh và một số câu lạc bộ ngoài tỉnh, như: VĐV Huỳnh Quang Thiều đơn vị Quân đội, thành tích đạt HCV môn KickBoxing tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026; VĐV Nguyễn Châu Kiều Chi, đơn vị CLB Nguyễn Hoàng KickBoxing, thành tích Huy chương bạc giải vô địch Boxing toàn quốc 2025, VĐV Trương Cao Minh Phát, đơn vị CLB TCMP Training Camp, thành tích đai Muay Thai WBC và các võ sĩ đến từ các CLB nổi tiếng khác trong nước. Các cặp đấu được ghép tương đồng về hạng cân, độ tuổi, thành tích, trình độ và bảo đảm điều kiện sức khỏe.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng

Giải thi đấu được tổ chức tại không gian mở ở Quảng trường 10-3 nhằm phục vụ nhân dân và Du khách; Ngoài ra, Ban Tổ chức bố trí khu vực VIP và có bán vé, giá vé từ: 200.000 đồng đến 1.500.000 đồng; hình thức bán trên Website địa chỉ: Nhkfightnight.com; Nguồn thu từ bán vé: dự kiến dành 50% cho hoạt động an sinh xã hội, 50% phục vụ chi phí tổ chức Giải; được quản lý, quyết toán công khai theo quy định. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 200.000.000 đồng.

KHÁNH VÂN